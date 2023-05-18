伍少梅中學與浸大辦多媒體故事APL　教組織思考、學生可赴韓交流

資訊科技幾乎無處不在，數碼技能已經成為必須。葵涌天主教慈幼會伍少梅中學因應數碼趨勢，推出「未來校園」概念，預計10年後未來科技發展趨勢，及早裝備學生將會需要的數碼技能，並於去年引入「雲計算」課程及「多媒體故事」高中應用學習課程（APL），幫助發掘學生潛能。



負責老師黃家樂（右）表示課程「教導學生如何用不同媒體講故事」，令到中五生葉智成（左）獲益良多，希望日後升學就業方向和插畫師或廣告繪圖有關。（盧勁揚攝）

多媒體故事課程助組織思考 學生可赴韓國交流

「多媒體故事」高中應用學習課程由浸會大學主辦，學生將會在中四及中五的兩個學年內修畢200小時課程，現時兩個年級共有約50名學生修讀課程。課程會由浸會大學派出攝影師、導演和美術指導等業界人士到校，教導學生使用不同媒體說故事，包括影相、畫畫、拍片和文字，而且理論和實踐並行，令學生掌握概念和組織思考，繼而應用在行業上。由於課程獲得資助，同時會有一位學校老師出席課堂，提供教學建議。除了課堂和繳交報告之外，課程亦有其他活動，例如學生今年有機會到韓國的多媒體公司交流，平時可以參加學習營和參觀企業，浸大亦會安排其他業界人士和學生分享，讓學生及早了解業界運作。

課程負責老師黃家樂說，課程另一特色是只要學生在課程取得合格成績，並在文憑試中取得「四個二」和公社科合格的成績，就會獲得浸大「多媒體故事」課程高級文憑有條件取錄。參加課程的中五生葉智成表示，自己本身喜歡繪畫、攝影和剪片，從課程中學到如何將自己想法表現出來，與其他人引起共鳴，例如在圖片中加上文字。日後升學就業方面，他希望可以成為插畫師或從事廣告繪圖。

負責老師梁志欣（左）指只要同學完成90小時合共三期的「雲計算」課程，就能獲得資歷架構第三級的證書，中四生林俊彥（右）就是其中一位。（盧勁揚攝）

雲計算課程達資歷架構第三級 教授相關基礎知識

至於「雲計算」課程，負責老師梁志欣交代細節，指出，在阿里巴巴創業者基金主要捐助的「Seed Foundation」資助下，學生可獲免費上堂，香港大學專業進修學院同樣派出導師來到學校，向學生講解雲計算基礎知識、中央雲如何儲存資料等，課程亦會有不同活動，例如安排學生前往M+博物館和南豐紗廠展覽，包括了解鞋子設計上如何運用到人工智能，亦有同學正進行實習面試，另有公司探訪、比賽和行業領袖分享會等活動，同學只要完成90小時合共三期的課程，就能獲得資歷架構第三級的證書，目前有12位學生已經完成第二期課程。

完成第二期課程的中四生林俊彥表示，一般中學標準課程甚少講解「雲計算」，所以課程有趣實用，日後想升讀和電腦或工程有關的學科，甚至希望畢業後可以創業，抑或進入大公司從事人工智能工作。

校長李建文（左一）強調課程同時培養學生正確數碼資訊素養。（盧勁揚攝）

校長支持學生發展數碼潛能

校長李建文指世界發展急速，學校以6年中學和2至4年的大專生涯計算，為學生裝備預計10年後需要用到的數瑪技能。他以「多媒體故事」課程為例，以前的人會用紙筆說故事，但現在則可以透過音樂、聲音、影像、動畫，以及其他網絡媒介，「將所思所想、所感受表達出來」，學生具備數碼表達能力，未來亦可以用於各行各業；至於「雲計算」課程，他則強調日常生活有不少範疇都與之有關，包括智能電話、社交媒體、應用程式，需求只會愈來愈大，「如果學生掌握雲端運算的能力，幫助到他們將來發展」，加上雲計算切合年青人興趣，轉化成為技能就會事半功倍。

除了技能之外，李校長強調課程培養學生正確數碼資訊素養，善用多媒體媒介說出真相，切勿濫用大數據，要有一個正確使用數據的觀念，希望「學生明白真確性和誠信」。他亦指，引入課程初時，家長並非完全理解，但他們從學生口中得知學校正在裝備學生進入未來世界，令家長們都認同和欣賞學校提供的創新課程，以及比傳統學校更多的選擇。