慕光英文書院將設DSE日文及韓文科　計劃明年暑假復辦日本交流團

觀塘區直資中學慕光英文書院公布，將於2024/25學年起開設DSE日語及韓語選修科，讓現時於初中修讀相關語文科目的學生可以銜接應考公開試，包括DSE日語科及韓語科，幫助未來升學及就業。另外，校方亦計劃最快在明年（2023年）暑假復辦疫情後首個海外交流團，安排學生前往日本交流。



慕光英文書院公布將於2024/25學年起開設DSE日文及韓文選修科，而且計劃於明年暑假復辦疫情後首團海外交流團，前往日本群馬縣。圖片左起為該校中二韓文學生羅幼虹、中一韓文學生彭詠兒、何世昌校長、高級學校發展顧問區啟光、張永豐副校長、中二日文學生林梓軒及中一日文學生黃心瑤。（盧勁揚攝）

回應學生需求 加設高中日文及韓文科

慕光英文書院於上學年（2021/22）起加入日語或韓語為初中必修科，學生可以選修其中一科。學生完成日語或韓語初中課程後，水平應足以通過日本語能力試驗（JLPT）的N5級或韓國語能力考試（TOPIK）的1級，即兩個考試的最入門級別。

校方指出，由於有不少初中學生希望於高中修讀日語及韓語，加上考評局早前宣布會將韓語列為DSE的丙類其他語言科目，所以學校決定於高中開辦日語和韓語。現時在該校共有200名中一及中二學生修讀日語或韓語，當中約七成修讀日語，約三成修讀韓語，校方暫定日後開設DSE日語和韓語科時，會各設一班名額。

另外，校方為配合「三文四語」國際課程的未來發展需要，決定增設「國際課程組」，並於2024年起運作，統籌海外交流學習、三文四語及國際考試工作。

計劃來年暑假復辦交流團 修日語學生赴日體驗當地文化

慕光英文書院為配合「三文四語」國際課程，亦會舉辦前往內地、日本及韓國等地的交流活動，與當地姊妹學校交流。校方表示，有見近期疫情放緩及出入境政策放寬，現正計劃明年復辦學生海外交流團，首團目的地為日本群馬縣。學校預計於12月向教育局提交計劃書，並於明年4月派員前往當地考察；如獲局方批准，最快明年暑假出發。參加交流團的學生會獲校方資助一半費用，成績優秀或有經濟需要的學生在提供補充資料後，有機會獲得全額資助。

被問及交流團防疫措施時，張永豐副校長稱群馬縣人口較大城市少，認為感染風險較低，並會制訂防疫措施，例如為學生設立飲食專區。何世昌校長補充，學校會針對新冠肺炎購買合適的醫療保險，保障學生。

韓文學生昐赴韓做練習生 日文學生有信心高中奪佳績

現於慕光英文書院修讀韓文的中一學生彭詠兒表示，自己本身有追看韓劇及學習韓國流行曲舞蹈，修讀韓文課約兩個月後，現時已經懂得簡單韓文用字，亦對韓國有更多認識。她計劃於高中繼續選修韓文，並以進軍韓國娛樂圈做練習生為目標。另一名中一學生黃心瑤則選修日文，她指自己上課兩個多月已經學到不少日文生字，亦有計劃於高中選修日文科，有信心會取得好成績。