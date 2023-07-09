資優教育學苑學員以科學解決樹木倒塌問題　奪訊息矩陣比賽金獎

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於香港理工大學紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹STEAM教育。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



香港資優教育學苑（學苑）2名中五學員，首次於2023年6月由墨西哥主辦的「訊息矩陣比賽」（Informatrix World Finals 2023），通過研究樹木機械模型及計算流體力學，減低樹木倒塌的風險，在「科學研究項目」奪得金獎。



來自聖保羅男女中學的中五學員孫銘陶及張玥寧，透過樹木機械模型及計算流體力學進行研究，探討樹木在甚麼風速下會倒塌，以及評估在一般颱風風力下倒塌的風險，從而了解城市規劃與綠化的關係，減低樹木倒塌對市民構成的潛在危機。

香港資優教育學苑院長黃金耀（中）與2023年的「訊息矩陣比賽」金獎得主孫銘陶（右）和張玥寧（左）合照。（香港資優教育學苑提供）

學苑院長黃金耀表示，很欣賞學員能意識到樹木對城市的重要性，通過科學及數據分析，改變樹木在颱風季節對本港造成的損害。希望未來會有更多學員研究出創新方案，為社會作出貢獻。

今屆「訊息矩陣比賽」以網上形式進行，全球共有260支參賽隊伍，其中120隊獲獎，僅首15%項目的參賽者可獲得白金獎或金獎，而在「科學研究項目」中僅3隊獲得白金獎或金獎，其中一隊金獎得主即為學苑學員。