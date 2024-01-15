港鐵首與中學合作職場體驗　涉4業務範疇　中四生完成任務增自信

港鐵內部有不少職位，開設學徒訓練、見習人員發展和暑期實習等不同計劃，體現重視青年發展。該公司最新嘗試跟學校合作，提供職場體驗的機會予求學的學生，首項合作就是跟協恩中學進行職場體驗合作，為4名中四學生提供4日職場體驗。

有參與計劃的學生，在完成職場體驗後，認為提升了自信心，亦有學生感到有難忘的經歷。



職場體驗範疇多元化

港鐵表示，其以ESG（環境、社會及管治）為企業策略核心，促進個人及社區的發展機遇，重視青年發展，每年都會提供實習機會予大學生。是次職場體驗涵蓋4個不同業務單位或功能範疇的實習，包括香港客運服務、項目及工程拓展、人力資源、企業事務及品牌，涉及前線以及後勤的崗位。

在實習過程中，學生可以親身嘗試不同崗位的日常工作，如在香港西九龍站接待乘客、在項目及工程拓展單位了解設備安裝工程、在人力資源功能範疇體驗面試、在職培訓，以及在企業事務及品牌功能範疇接觸對外傳訊工作等，令學生擴闊眼界之餘，亦可啟發學生尋找未來職業路向及規劃。港鐵亦安排職員於職場體驗期間指導學生，讓學生對企業運作及職場有更深入的了解。

學生透過計劃提升信心

協恩中學助理校長何冠霖指，該校的「個人成長計劃」，每年都會安排各級同學參與不同的計劃，如遊學、本地訓練等，而中四的同學都會被安排至不同企業實習。他認為，港鐵作為大公司，同學可藉此同時感受不同部門的工作崗位的體驗，為其帶來難忘的經歷。

其中參與計劃的協恩中四學生Emily就表示，自己日常都會乘搭港鐵，只會見到一般的營運，但透過計劃，就發現需要很多部門之間的合作才可以令一間企業成功運作，例如對外公關的工作都是日常未能接觸到，她就可以在4日職場體驗中了解大企業背後是如何合作。

另一協恩中四學生Cheryl就表示，自己在在香港西九龍站接待乘客，當中需要協助內地人的回鄉證，解答客人問題。她本身以為自己只會做後勤工作，但港鐵給予其機會可同時在前線及後勤工作。她指，雖然初期感到緊張，但透過不同訓練及應對不同情況，都令其提升到自信心。

港鐵為4名中四學生提供職場體驗，包括左二起是學生劉彥彤Emily、劉芷穎 Cheryl、謝愷桐 Bernice、梁恩喬 Angel，校方助理校長何冠霖（左一）和港鐵總經理–人力資源蕭慧雯（右一）陪同。（港鐵提供）

港鐵提供多個發展機遇

港鐵過往都有提供不同計劃予青少年，助其裝備不同技能，例如「‘TRAIN’出光輝每一程」、暑期實習計劃、見習人員發展計劃及學徒訓練計劃等，有興趣可參考 港鐵網站。