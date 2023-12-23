港鐵即日起接受拍Visa入閘　料明年所有重鐵站出入口　起碼設兩機

港鐵今日（23日）宣布，推出Visa感應式信用卡出入閘服務，除了機場快綫車站外，重鐵網絡每個車站，已配備起碼兩部提供相關服務的出入閘機。港鐵預料，明年第三季更覆蓋至每個車站的出入口，預期2028年拍Visa卡入閘服務，將擴至35%閘機。



港鐵公布，今早根據觀察，新服務及車站運作大致暢順。現時除了機場快綫車站外，港鐵重鐵網絡每個車站，已配備起碼兩部提供感應式信用卡支付功能的出入閘機，旅客較多的中環、會展及尖沙咀站，設有更多配備。相關閘機貼有淺藍色標示，乘客可使用Visa拍卡出入閘，而全部港鐵站客務中心已增設電子支付服務。

港鐵表示，各車站正陸續提升閘機功能，預計於明年第三季，全線重鐵網絡的所有車站出入口，均設有起碼兩部提供感應式信用卡支付的出入閘機，屆時乘客可使用更多信用卡作支付。

港鐵宣布12月23日起，支援感應式信用卡入閘。（黃偉倫攝）

料2028年35%閘機 提供感應式信用卡服務

港鐵計劃最快2026年更新機場快綫的閘機，同時提供感應式信用卡服務，預計整個計劃將於2028年完成。屆時港鐵網絡的閘機完成全面提升，約35%閘機將提供感應式信用卡服務。

感應式信用卡支付為港鐵自動收費系統長遠資產更新的其中一部份，整項資產更新計劃投入逾13億元，包括陸續提升重鐵網絡內逾2,400部閘機，以及全部港鐵站客務中心的電子支付功能。