STEAM｜大埔30所中小學辦創科展　小學生以圖像偵測阻盜伐土沉香

由大埔學校聯絡委員會及大埔民政事務處共同合辦、民政事務總署社區參與撥款資助的「創科@大埔2024」展覽將於2月4及5日的上午10時至下午6時於香港科學園第三期大展覽廳舉行。現場展覽設有「學界展區」，集結大埔區30所中小學創科新力軍的創意成果，同場亦有創意工作坊及講座，為大埔區中小學的師生和家長提供全面而多元化的科學創意活動，帶動社會創科熱潮。



眾人出席「創科@大埔2024」展覽傳媒發佈會。（創科@大埔2024提供）

參與展覽的學校包括大埔舊墟公立學校，其學生團隊眼見非法砍伐野生土沉香的情況有上升趨勢，令到國家二級保護植物及易危品種的土沉香面臨滅絕的危機，於是設計出裝置「保香圍」，利用人工智能設計保護土沉香，自動偵測和阻止不法之徒砍伐土沉香，系統透過圖像偵測辨別到有人手持非法伐木工具，例如伐木刀、斧頭及電鋸時，裝置就會噴出刺鼻和不脫色的液體，以阻嚇、驅趕及方便追蹤對方，同時報警讓警方跟進。

香港道教聯合會圓玄學院第二中學的學生團隊亦留意到近年多次發生獨居長者在家中失救猝死慘劇，雖然有關獨居老人求助系統已經普及多年，但需要長者主動按動緊急求救按鈕，但在生命攸關之時例如暈厥、無法移動時，長者根本不能自救，團隊推出的「家居守護者」利用UWB定位技術和軟件協助，主動追蹤人體，讓獨居長者在命危時也可以得到及時救治。

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另外，「業界展區」有多位本港科技企業及專家分享提升生活質素的創新科技，同時現場舉辦超過10場講座和工作坊，分享創新科技在日常生活的應用及巿場上的發展，促進創科企業、學界與公眾互動交流，鼓勵更多年輕人培養敢創敢試、勇於實踐的精神，多個本地創科公司亦會提供一系列工作坊，包括VR藝術、機械人及綠色創意科普，讓同學們和其他參加者動手學習，即場展現創意。