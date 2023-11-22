沙頭角中心小學機械人比賽奪冠將赴美參賽　設STEAM小組吸引學生

沙頭角中心小學早前參加《港少盃VEX IQ 機械人比賽》，成功取得資格賽冠軍，將於明年3月代表香港賽區到美國參賽，與約300隊來自世界各地的隊伍角逐獎項。參賽學生表示，他們贏出資格賽的關鍵之一，是參考網上資料改裝機械人的得分裝置成滾輪設計。他們十分期待到美國參賽，除了會改善機械人設計外，亦會訓練英語，方便比賽時與外國隊伍溝通，更不怕增加訓練時間會辛苦，因為可以從中學到更多東西，幫助於比賽取得佳績。



沙頭角中心小學的2支機械人隊伍取得到美國參賽的資格。前排左起為謝宇瀚、陳力炫、鍾政熹、吳皓轅、翁可健；後排左起為余妙善（梯隊成員）、易煒迎（梯隊成員）、王彥恒、林曼紫、王若曦、林仲謙（梯隊成員）。（盧勁揚攝）

機械人使用較輕物料提升速度 學生享受比賽能挑戰自己

沙頭角中心小學的兩支學生隊伍共8位學生於去年5月公布賽制時，就開始根據要求組裝機械人參加比賽，最終兩隊都取得美國參賽資格。參賽學生們認為，他們的機械人能夠在比賽中勝出，關鍵是機械人使用重量較輕的物料，能夠提升機械人前進的速度及靈活性。不過，他們亦提到現時機械人存在缺點，例如滾輪有可能被橡筋卡住影響運作，前往美國比賽前會想方法改善。

參賽學生參與機械人隊約半年至一年多，其中六年級的陳力炫說自己曾經於網上搜查資料，發現機械人十分有趣，能夠以編程自行完成工作，所以主動向老師報名入隊。同樣就讀六年級的謝宇瀚就表示，比賽最吸引他的環節是每一場比賽都有不同要求，需要相應改良機械人，能夠不斷挑戰自己，享受該個過程。

學生們將於明年3月到美國參賽，感到十分期待。（盧勁揚攝）

於本學年新上任的林錦鴻校長提到，學校安排學生到外國作賽，主要原因是要擴闊學生視野、認識其他文化，學校除了給予每位學生基本資助，亦會視乎學生的家庭經濟環境提供更多資助，使學生不會因為資源問題而失去學習及見識的機會。

助學生展露才華 每月至少一次校外學習

學校於新學年以「多元。創新。匯沙。嶄露」為口號，其中「匯沙」及「嶄露」為重點，希望學生可以聚沙成塔，凝聚力亮，展現光芒，學校會尋找不同機會，例如在香港其他地區舉行展覽，讓學生可以展露自己的才華；後者則是指嶄露頭角，幫助學生於小學階段就找到自己的長處及興趣，打好基礎，作長遠發長。

林校長提到，現時學校有數個校本課程，包括天文、機械人及陶藝，其中天文課程善用學校理位置優勢，學生即使在校內亦能用望遠鏡觀星，並取得不錯的效果。他又說學校於本學年成立STEAM小組，除了配合上述校本課程，亦希望以小組學生的成果引起其他同學對STEAM的興趣。

沙頭角中心小學林錦鴻校長。（盧勁揚攝）

由於學校位於禁區，佔學校逾七成的跨境學生於放學後都會直接上校車返回內地，本地生亦以區內居民為主，兩者都對香港市區認識不深。有見及此，學校每個月都會安排至少一次校外學習，帶學生走入香港各區。林校長強調校外學習不會令學生所學變少，只是課室的地點不同而已，「對佢嚟講係見多啲香港，無論係跨境或本地學生都係一個重要體驗」。不過，他亦指學校位置亦可視為香港通往大灣區其他城市的門口，方便學生前往內地交流及學習。