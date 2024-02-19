STEAM｜德信中學投放資源重學以致用　校長盼學生多體驗激發興趣

馬鞍山德信中學近年致力推動STEAM教育鼓勵學生接觸科技，在公開賽亦獲優異成績，例如RoboMaster機甲大師賽，2022年首次參賽打入三十二強，翌年即奪冠並赴大灣區參賽。校長羅春平笑言學生深具潛質，「最初目標只係唔包尾，到奪冠後更受注視，現在除了學技術，還要學處理好心理作賽」。



羅校長表示學校屬於直資學校，優勢在資源運用上更具彈性，而投放STEAM教育資源時，他主要考慮學生日後能否學以致用，希望提供更多元化選擇，讓男生們找出興趣，例如最近就推出新興的「FPV 穿越競速機」課程，希望為學生未來發展打下基礎。



羅校長指參賽讓學生成長，只要學生有熱誠興趣，學校會盡力為他們提供資源和配套。（歐嘉樂攝）

「男生們都鍾意嘗試與挑戰，機甲大師賽要求學生設計改裝，團隊合作仲要編程，再加操控技巧，我們見到學生有改裝潛質，雖然比賽時好快就被抄襲，但不緊要，重要是他們有興趣去試，上次勝出後他們有壓力，其實就算輸也很好，也讓他們學習處理心理質素。」羅校長指參賽讓學生成長，只要學生有熱誠興趣，學校會盡力為他們提供資源和配套，加上老師都全情投入，才能獲得佳績。

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參加機甲大師賽 首年出局翌年勝出

羅校長指德信中學的STEAM教育，大方向是人人都要嘗試，不只集中在有能力者，而是要找出有興趣或有潛能的學生，再深入培訓。他慶幸不少畢業生重視傳承，很願意回校和師弟交流分享，例如校內最新引入的「FPV 穿越競速機」課程，都是由師兄回來幫忙教授，近日就拍出「一Take過」無人機穿越全校拍攝校園，成品將在開放日播放。

羅校長指德信中學的STEAM教育，大方向是人人都要嘗試，不只集中在有能力者，而是要找出有興趣或有潛能的學生，再深入培訓。（歐嘉樂攝）

負責帶領學生比賽的電腦及資訊科技科科主任鄧展圖老師也指，學校推出「機械人格鬥」先導計劃，讓學生在工程學上有更大發揮。他指學校重視學生的STEAM的親身體驗，除了比賽，課程上校內亦努力做好「STEAM For All」，因應科技發展一日千里，每年教學內容都要一直更新，作為老師的他也要追上步伐。例如出賽，有時是學生推動老師們一同進步，團隊間各施其職，過程中也體現到學生變得更有目標，懂得解難，亦學會享受過程而不只結果。

體育與科技成就吸引內地尖子入讀

STEAM種類繁多，羅校長表示，調撥資源時他主要考慮項目可否讓學生學以致用，有助他們日後發展與就業等，例如3D打印、AI應用等都是世界的發展方向。他指直資學校調撥資源較具彈性，當STEAM活動有需要時應花則花，希望學生多接觸並培養出興趣，為未來發展打好基礎。

羅校長續稱，除了學業成績，學校的運動與科技範疇，都有很大空間讓學生發揮，對男生而言甚為吸引，加上學校具彈性的收生及選科等優勢，不止香港學生，不少內地資優學生也慕名而至。除了學習，羅校長指校內的關愛氛圍，師生間及學生們的兄弟情，也同樣吸引男生們入讀。

羅校長指校內推行「個人導師計劃」，由老師擔當聆聽並陪伴學生成長的重要角色，平日食飯傾心事，將大家的距離拉近。（歐嘉樂攝）

老師當生命導師聆聽心事陪伴成長

「男孩子之間有一種感情叫兄弟情，任何活動、比賽，輸贏都好，最重要是過程中一齊經歷，那個連繫的力量是很大的。」羅校長指校內推行「個人導師計劃」，由老師擔當聆聽並陪伴學生成長的重要角色，平日食飯傾心事，將大家的距離拉近。

他笑言，自己無需教書所以照顧較多學生，每個都「當仔咁湊」，要和這班男孩子溝通，羅校長也有特別的技巧，「最緊要真誠分享與聆聽，不需要下下教男孩子點樣做先好，而是要畀他們選擇，畀佢知唔同選擇有咩結果，再讓他們思考，而保守秘密、尊重他們都很重要，讓彼此間建立起一份信任。」