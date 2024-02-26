STEAM教育｜屯門梁植偉中學推「算術迴戰」　動漫招式成數理題目

「領域展開！」是近期大熱日本動漫《咒術迴戰》角色於出招前的招牌句子。位於屯門的香海正覺蓮社佛教梁植偉中學早前舉辦一年一度的STEAM Week，其中更設有「算術迴戰」主題，將《咒術迴戰》中各種術式透過「食字」連結及講解數學及科學知識之外，更有校長、副校長及多位老師粉墨登場，Cosplay多個動畫角色，吸引學生投入學習及活動之中。



黃秀儀校長於活動中戴上橙色假髮及手持道具，飾演女主角之一的釘崎野薔薇，更不斷與學生打卡拍照留念。她接受「01教育」訪問時直言最初對角色扮演有包袱，但想到可以鼓勵同事參與其中及吸引學生學習，還是決定硬着頭皮上陣。活動期間，她留意到有學生會願意挑戰一些未學過的高年級的題目，認為活動能引起學生學習興趣。



香海正覺蓮社佛教梁植偉中學早前舉辦一年一度的STEAM Week，其中更設有「算術迴戰」主題，將《咒術迴戰》中各種術式透過「食字」連結及講解數學及科學知識。（歐嘉樂攝）

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招式食字連結數學及科學 成功激發學生興趣

為期一周的STEAM Week主要於禮堂進行，學生於第一及第二天可以從場內展板學習不同算術招式。「算術迴戰」食字招式眾多，例如有「無下限算術」（無下限術式）及「算言術」（咒言術），亦會以「赤血操術」解釋血液成份等。進入第三至第五天，學生參與活動的主要目標，是透過學習各種算術招式，以解決不同課題及程度的數學題目，成為一名能力強大的算術師。另外，禮堂亦設有其他與STEAM相關的活動，例如無人機及RoboMaster，以至是畢業生回校主持講座分享產品設計經驗等。

黃校長說學校於過去的STEAM Week都會購買不少外間活動或設備，但後來發現最受學生歡迎的還是由老師們設計的內容，所以今年決定加入更多特色內容，並以較少學校重視但對學生十分重要的數學能力為主，最後出現「算術迴戰」活動。

「算術迴戰」的主要推手是任教數學科的黃學凱老師，他自言也有追看《咒術迴戰》，而整個活動靈感源自有網上短片提到，不少動漫中的招式都與數學有關。不過他認為單以動漫包裝教學內容並不足以吸引學生，於是結合過去製作教學桌遊的經驗及自己的想像力，將教學活動遊戲化，把原本沉悶的學習及解題過程，變成現實中的打機體驗，「其實我哋最後目標都係想引起佢哋學習動機，畀我哋有多一個藉口去教佢哋嘢，佢哋係想聽想學嘅，都會願意去學多幾個招式」。

香海正覺蓮社佛教梁植偉中學早前舉辦一年一度的STEAM Week，其中更設有「算術迴戰」主題，重頭戲是黃秀儀校長（左四）與副校長及一眾老師Cosplay不同角色。（歐嘉樂攝）

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校長為學生放下包袱做Coser 學生參與道具製作

STEAM Week的其中一日，校長、副校長及一眾老師Cosplay《咒術迴戰》角色進入禮堂，當下旋即引起學生哄動，不斷被邀請合照打卡，氣氛熱烈得有如明星到場。

黃校長坦言，自己留意到一系列活動包括老師Cosplay環節後，就主動提出「預埋我一份」，但後來醒覺自己並不知道要扮演什麼角色。直至釘崎野薔薇的服裝送到校長室時，她更一度想打退堂鼓，「實在係有包袱，尤其個假髮係咁樣（鮮橙色）嘅時候」。不過她亦想起自己還是老師的時候，當時的校長雖然嚴肅，但為了支持她舉辦的戲劇活動還是提出飾演劇中皇帝一角，所以她亦決心暫時放下包袱，「因為如果我做，我諗大家（學生參加活動）嘅意欲係會更強」。

香海正覺蓮社佛教梁植偉中學數學科老師黃學凱，他說準備活動時只視「Cosplay係一個Bonus」，但最同事們都表示願意參加，使他感到驚訝。（歐嘉樂攝）

扮演伏黑惠的黃學凱老師直言，準備活動時只視「Cosplay係一個Bonus」，其他同事只幫忙準備教學內容及於活動首兩天幫助講課。初時他只是試探性地說「到時可能有啲道具擺喺你身上，到時你拒絕係OK嘅」，不過出乎意料地，「最後大家（老師）都OK，學生又玩得開心」。

為了令學生投入活動，黃老師事前特意邀請學生幫忙製作角色扮演所需道具，例如黃校長手持的稻草人，就是由學生在附近屋邨執拾乾草製成。他從中看到學生願意為學校付出之外，認為學生亦能實踐STEAM教育強調的解難技能，以有限時間及低成本方法製作出像真度高的道具。

視覺藝術科黃達安老師補充指，學校剛好有兩名中四學生是專業Coser，對造型十分之有心得，正當他煩惱如何做到「一枝枝」的假髮髮型時，學生們就指導老師要先剪好假髮，再使用髮泥定型，使問題迎刃而解。

成功引起學習興趣 活動加入精神健康元素

訪問期間，黃校長提出在以釘崎野薔薇為主題的展板前拍照。（歐嘉樂攝）

訪問期間，黃校長提出在以釘崎野薔薇為主題的展板前拍照，該展板介紹以「芻靈算法」計算如何切割磁力線，是與數學及物理相關的內容。原來黃校長事前曾花時間了解釘崎野薔薇的背景，明白到角色會以電力擊退咒靈，文科生的她笑說「我中三讀過一年物理，都係唔合格嘅，所以我係完全唔知道呢啲（展板內容）係咩嘢」。不過黃校長就留意到有不少低年級的學生會主動學習未曾接觸的內容，「見到佢哋為咗識答所以就問，唔係為考試，確實引起咗興趣」，又相信鼓勵到學生於升讀高中時多考慮理科，認為活動非常成功。

黃校長留意到有不少低年級的學生會主動學習未曾接觸的內容，「見到佢哋為咗識答所以就問，唔係為考試，確實引起咗興趣」。（歐嘉樂攝）

創新科技科主任趙晞竣老師亦發現學生會主動學習，為免直接給學生答案，他會引導學生思考及參考展板上的解說回答問題。他又提到，學生預先學習未來的課題，到真正學習時印象會更深刻。黃學凱老師補充指，展板內容由淺入深，旨在吸引學生在活動期間每天都到禮堂學習，「而且都想學多幾個招式，可以吸多一些印，都係一種鼓勵佢哋去繼續學習，而且佢哋都有個回饋感」。

黃校長於了解《咒術迴戰》劇情期間，發現故事圍繞一班咒術師以咒術擊退由負能量形成的咒靈，繼而聯想到可以引伸故事至幫助學生面對壓力及促進精神健康，於是於STEAM Week期間安排一節早會向學生分享處理負面情緒的方法，鼓勵學生於逆境時也可以像是咒術師一樣，將負能量一一擊倒。