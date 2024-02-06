多校進駐花墟年宵　三間香島中學首次合辦　投前後相連變三面舖位

今年年宵是疫情後首次設有乾貨檔，多間中學的師生均把握機會齊齊參與，踏足年宵一嚐做生意的實戰體驗。



旺角花墟年宵有多間中學參與擺檔，其中聖若瑟英文中學的攤位以龍年為主題，出售各種相關產品。香島中學、天水圍香島中學及將軍澳香島中學則首次聯合擺年宵，更採納學生建議，成功投得剛好位於通道間的三面相連舖位。



聖若瑟英文中學的年宵團隊共有11名學生，他們都覺得整個活動體驗很難得。（盧勁揚攝）

聖若瑟英文中學以龍為主題 助學生認識實際商業操作

聖若瑟英文中學的年宵團隊共有11名學生，另外有老師帶隊協助。團隊成員之一的江承叡同學表示，團隊花了兩至三個月時間準備年宵，適逢今年為龍年，他們決定以龍為主題推出相關產品，寓意發財及福氣，送市民一個好意頭。他提到競投攤位及訂購貨物都是難忘的環節，因為競投攤位要與別人競爭，有機會投不到，而訂貨就要想方法找到合客人心水的貨物，經驗難得。

黃志賢老師是帶隊老師之一，他說學校過去也曾在維園擺年宵，惟地理位置與位於九龍灣一帶的校舍較遠，同學要由校舍前往維園或運送貨物都較為辛苦，於數屆年宵之前決定轉戰花墟，發現效果不俗。他又提到參與競投年宵攤位主要視乎當屆學生意願，學生一般都會有興趣，年宵收益會捐給學校作獎學金之用。他認為舉辦年宵有助學生認識實際商業運作，不少舊生也表示因而獲益良多。

３間香島中學的學生合辦年宵，能夠互相分享經驗。（盧勁揚攝）

三間香島中學合辦互相分享經驗

就讀將軍澳香島中學的黎國皓同學於介紹攤位時提到，他們貨品包括盲盒及公仔，例如年青人較為認識的「奶龍」，均以龍為主題，有龍年大吉的意思，部份產品包裝更由學生親自設計。

他說年宵團隊有約30人，於去年12月曾有數名隊員到廣州尋找合適的貨物，於現場拍攝照片後再回到香港與團隊討論採購選擇。銷售策略方面，則以多買有折為主。攤位如有盈餘會捐予慈善機構，黎同學對此感到信心，相信扣除成本後會有一定的款項可以捐出。

將軍澳香島中學的甄朗老師就表示，過去天水圍香島中學都有擺年宵，但會選址區內年宵，而將軍澳香島中學過去就未有相關經驗，是次三間香島中學一同舉辦年宵能夠互相學習及分享經驗。他又說團隊原本打算競投兩個左右相連的攤位，但最後採納了學生創新及大膽的提議，競投通道旁的前後相連舖位，做到三面舖位的效果之餘，更方便3間學校分別出售不同貨物，加上投檔的競爭比預期少，亦節省了成本。