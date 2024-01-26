微信挑戰賽接受報名　舉行培訓教導逾百名教師　啟發STEAM思維

「微信創新實驗室小程序全球編程創新挑戰賽」早前開始接受報名，獲港澳地區中小學校關注和積極參與，微信近日在香港舉行兩場專場培訓，分別為東華三院屬下中小學和香港科創教育協會聯繫的10所學校，共百多名教師提供微信小程序設計教學，早前亦舉行了另外三場同類型培訓。



澳門培正中學學生團隊去年獲獎。（官方網站影片截圖）

挑戰賽去年首次舉辦，在全球多個地區共收到630名學生提交的500份設計作品，今年的報名和提交作品截止時間為2024年1月31日，所有作品經評審遴選出決賽隊伍，決賽將採用專家問答方式決出最終獎項。

基於微信小程序易於應用的特性，比賽要求參賽者圍繞以下題材設計實用有趣的小程序，作品名稱將會自擬，例如「校園生活」展示真實有趣的校園生活，或爲在校師生解决實際問題、「我腳下的地方」介紹本地特色的美食、風光，或傳授與地域有關的特色技能、「生活小能手」觀察生活中常見卻容易被忽略的難題，或發掘一個社會公益相關需求，以及「解鎖未來」結合AR、AI等人工智能元素，暢想科技如何改變學習和生活。

官方網站提供參考作品。（官方網站截圖）

近日舉行的微信小程序設計專場培訓中，微信團隊介紹小程序在校園生活、教育領域的應用及實踐，並將「微信小程序教育平台」分享予在場的眾多教育工作者，澳門培正中學資訊科技老師特意帶同兩位去年有份參與挑戰賽的得獎的學生，分享如何指導學生基於學校和師生的實際需求，開發校園小賣部點餐小程式、校運會小程序等的成功經驗，不少老師表示，培訓有助他們對程式設計有更深入的認識，將鼓勵學生積極參與正在進行中的挑戰賽，至於在後續教學中，相關程式設計知識也可以發揮更大的作用。