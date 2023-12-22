「中學智能創意比賽2022」AI新方案 得獎隊伍以「智」慧建構藝術

隨時代進步，新技術的誕生與發展為人類的生活帶來改變。疫情期間，人工智能(AI)急速掘起，改變了我們的日常，而AI教育亦逐漸普及。香港中文大學（「中大」）工程學院和教育學院在AI技術的教育﹑研究和開發方面擁有卓越成就，2019年起，中大在香港賽馬會慈善信託基金的捐助下，推出中大賽馬會「智」為未來計劃，致力培育AI專才，推動AI納入主流教育。計劃早前舉辦的「中學智能創意比賽2022」經已圓滿結束，4隊得獎隊伍亦順利誕生，計劃希望透過比賽訓練學生以創新思維及設計，為日常生活帶來不一樣的啟發。



AI X藝術 拓闊想像

AI技術無孔不入，應用範疇廣泛，由傳統工程項目、製造業、延申到建築學、藝術、醫療及可持續發展。「中學智能創意比賽2022」以「智」慧藝術（AI for Arts）為主題，鼓勵學生發揮創意，把AI科技應用於藝術，為藝術創作帶來更多可能性。香港中文大學機械與自動化工程學系研究教授、中大賽馬會「智」為未來計劃首席負責人任揚教授表示，在擬定比賽主題時，特別選擇將AI與藝術結合，藉此拓闊人們對AI的想像。「每當一種新技術出現時，都會創造出新的藝術表達形式，例如化學的進步發現了新的色彩、攝影技術的出現影響了畫作的風格，而AI的發展正正為藝術創作提供一個新方向，思考如何利用硬邦邦的技術轉化為人性化的情感，今年比賽4隊得獎隊伍都在這方面帶出創意。」

突破「冷冰冰」科技 以藝術關懷社會

今年一共有50隊隊伍參賽，其中4隊得獎隊伍脫穎而出，包括︰「最佳人工智能獎」拔萃女書院 - FLAI (Follow to Learn An Instrument)、「最具創新獎」澳門培正中學 - 畫作音樂化系統、「技術挑戰獎」荔景天主教中學 - 畫得你心、「關注社會獎」英華女學校 - 用音樂追蹤阿茲海默症。

拔萃女書院(聶俊傑老師 (圖為潘鎮宇老師)、歐卓怡、陳凱慈、劉茵瑜、蘇熙童)以大提琴練習輔導應用程式FLAI (Follow to Learn An Instrument)，奪得「最佳人工智能獎」。創作靈感來自其中一位隊員，她希望透過觀看YouTube自學大提琴，卻發現影片缺乏互動性，無法得知自己的姿勢是否正確。FLAI利用人工智能監察以及機器學習技術，針對初學者改善演奏姿勢並作出提示，如手臂角度、拿弓的手勢、站立姿勢，都能獲得反饋，希望提升自學樂器的樂趣與成功感。

「最具創新獎」得主澳門培正中學(李振邦老師、林煜翔、吳粲然、朱嫣然) 以畫作音樂化系統，為視障人士提供一個「欣賞」畫作的新形式。朱同學透露，最初由系統自動轉化的音樂原來不堪入「耳」︰「我們經過反覆嘗試並作出調整，訓練系統深度學習算法，提取圖片當中所包含的內容、情感、背景信息，從而生成與之相匹配的音樂。」此發明不但成為視障人士的「眼睛」，傾聽畫作所表達的情感，亦為一般人另闢蹊徑，增加他們對藝術的想像。未來，他們希望完善此項技術，將之運用到美術館、博物館之中。

畫畫可以陶冶性情，舒緩壓力。但「技術挑戰獎」得主荔景天主教中學(廖萬昌老師、錢卓妍、蔡怡琳、李樂宜) 卻表示因畫功不足難以畫出心中所想，得獎作品「畫得你心」亦應運而生。只要輸入簡單描述，便能生成一幅獨一無二的實體筆繪線條畫，透過穿上特製手套，機器帶領用家的手，逐筆繪出畫作，帶來滿滿的成就感，讓小孩或肢體不便人士都可以享受繪畫的樂趣。她們表示，作為編程初哥，過程中努力探索，互相合作，遇到意見不合時學習聆聽對方，才有今天的成果。

AI藝術不單為了娛樂，更可發揮關心社會大眾的功用，令作品別具意義。英華女學校(黃培恩老師、潘雅晞、嚴思琳、徐樂怡)憑用音樂追蹤阿茲海默症，獲得「關注社會獎」。「AIzhusic」是一個應用程式，利用AI生成的音樂測試自身的記憶及協調能力，並透過相簿的人面識別技術，記錄生活點滴，減輕記憶喪失。「作品透過音樂，結合AI科技掌握，緩減阿滋海默症患者的症狀，並協助患者盡早得到診斷和接受治療，同時提升大眾對該病症的認知。」

(資料及相片由客戶提供)