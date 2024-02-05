維園年宵乾貨檔多校進駐　張祝珊自創開運龍枕　顯理主打精神健康

撰文：盧勁揚
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農曆新年將至，維園年宵市場昨日（4日）已經開幕，今年是疫情後首次設有乾貨檔，場內重回熱鬧氣氛，多間中學的師生，今年亦把握機會齊齊參與，踏足年宵類賀年產品一嚐做生意的實戰體驗。

張祝珊英文中學主打銷售同學設計並呼應龍年的「開運龍枕」，取龍年快樂好意頭。顯理中學以關注精神健康為主題，將同學設計及與精神健康相關的通訊應用程式貼紙商品化，為香港市民帶來幸福感。基督教崇真中學的學生就有特別銷售策略，昨晚特以美斯為推銷口號，招攬觀賽後逛年宵的市民。

張祝珊英文中學團隊十分熱鬧，約60名成員各有崗位，主打自家設計龍年產品。（盧勁揚攝）

張祝珊英文中學組團內地搵廠 主打自家設計「開運龍枕」

張祝珊英文中學的劉家晴同學，代表學校的年宵團隊接受訪問時，她指團隊早於去年11月已經組團到內地視察工廠，為產品選取最合適的製造商，參加視察的成員有40至50人，整個團隊則有約60人。她認同推銷產品是最大難題，因為要將最合適的產品帶給最合適的客人，解決方法就是運用老師教授的知識，辨識目標客大，提高推銷成功率。另外，她又說由於團隊人數眾多，特意採取人海戰術叫賣，吸引遊人注意，認為方法有助提升銷售額，更對年宵賺錢感到樂觀。

該校司徒雪萍副校長表示，今年年宵有部份由學生買股，大部份資金由校友會提供，如果最後有盈餘，款項會撥回校友會及學生分紅；如果最後有虧損，學生都會承受損失，讓學生可以親身體驗營商的賺蝕風險。她又提到學生平時較為斯文，但透過舉辦年宵看到學生的另一面，能夠靈活反應客戶的問答及需求。

顯理中學以精神健康作主題，設計產品呼籲大家「攰就抖抖」，收益將幫助有困難家庭。（盧勁揚攝）

顯理中學關注精神健康 學生Sticker變咕𠱸

因應近期精神健康議題受到全城關注，顯理中學亦特意以此為年宵主題。該校年宵團隊成員之一的霍家程就指，希望透過年宵傳播關注精神健康的訊息，例如大家可以「攰就抖抖」。他提到由於年宵收益都會捐出幫助有困難的家庭，所以獲得不少人支持。

余志剛副校長說學校過去於修頓球場舉辦年宵，今年是首次進駐維園，原因除了地理上更接近學校，亦希望透過維團更多的人流，將攤檔訊息帶給更多市民。他特別指出檔位會為免費為經過的小朋友整水貼及派氣球，是年宵少見，亦是為了向小朋友帶來歡樂，達到推廣精神健康的目的。程淑玲老師提到，檔位產品設計來自學生去年12月製作的通訊程式貼紙，商品化成咕𠱸後既可以給予學生認同，亦可以將背後的精神健康訊息傳播開去。

基督教崇真中學的一班師生，因應昨日美斯失場，昨臨場以「見唔到美斯都有其他嘢買呀」作招徠，引來不少入場人士注意。（盧勁揚攝）

基督教崇真中學首次參加 美斯竟成推銷口號

劉穎朗同學是基督教崇真中學近年成立的商業學會會長，他說學校原本計劃去年就參加年宵，但受到疫情不設乾貨檔所限，便於校內嘗試出售紀念品，由於反應不俗，決定於今年首次參與年宵。他笑說推策貨品要有策略，例如昨日國際邁阿密對香港聯隊時，著名球員美斯未有上陣，觀眾散場後順道行年宵時，他們就有跟上潮流的口號，例如「見唔到美斯都有其他嘢買呀」，學到特別的銷售策略。

高健贇老師說，由於學校有開辦企會財科，希望學生可以實戰嘗試銷售及營商，所以首度參加年宵。他說年宵部份開支由學校資助，如有收益會捐出一部份，最後就會由夾股的學生分配。他說年宵可以看到學生另一面，例如平時較文靜的學生會勇於叫賣，提供發揮機會。

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