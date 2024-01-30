培聖中學學生團隊推第三代免提追蹤買餸車　結合AI技術獲香港專利

「01教育」於去年曾與天主教培聖中學的學生團隊進行訪問，了解其研發的「免提追蹤買餸車」。近日買餸車取得突破，其結合人工智能的追蹤技術能夠快速及準確地自動追蹤使用者戴上的手帶，即使在街市或超市等人多擠迫的環境中亦可使用。該追蹤技術已經取得香港專利，並正申請內地專利，團隊正與長者中心探討提供買餸車予長者使用，未來計劃將產品推廣至人口老化較嚴重的地區。



嶺南大學創業行動於過去數年都有推動免提追蹤買餸車的研發，自2021年底起至今已經撥款30萬元，並提供各種工作坊及培訓。



買餸車歷三代開發 最新製品可隨使用者並行走路

免提追蹤買餸車可以載重15公斤，充滿電可以行駛不多於20公里，預算如果推出市面發售，價錢約為1,000元，並可提供不同機能選項。買餸車設有4個模式，完全按下手柄會關機、拉起手柄會跟蹤使用者、半拉就會跟蹤使用者的手掌、緊握手柄會進入人手操控模式，不過由於資源所限，上述功能現時分別設於兩部原型品，團隊期望未來可以合二為一。

團隊表示，買餸車過去以無綫射頻定位追蹤，只能緊隨使用者後方。第二代即使可以與使用者同步行走，但未能跟隨使用者突然轉彎，使用者或需望後留意買餸車有否「跟甩」。最新改良的第三代加入了人工智能，使用者只需要將手掌張開，並放在買餸車的手柄上，就可以自動追蹤使用者，即使環境人多擠迫亦不成問題。團隊表示，第三代經測試後證明能夠完全與使用者並行走路，使用者可以專注前方路況。另外系統設有防走失功能，一旦買餸車偏離使用者實時位置，手機應用程式就會發出震動提示。

左起為天主教培聖中學陳凱詩老師、嶺大創業行動總監高永賢教授、天主教培聖中學中六學生朱兆邦。（盧勁揚攝）

概念源於長者探訪 發明產品提升生活質素

免提追蹤買餸車的概念源於一次學生團隊於多年前到元朗牛潭尾村的探訪活動，學生發現住在村內的長者需要步行30至45分鐘才能登上小巴外出買餸，對身體造成負擔，於是想到發明有追蹤功能的買餸車，提升長者生活質素。他提到其他地方雖然有類似產品，但團隊研發的買餸車主要針對香港較擠迫的使用環境，更加貼近用家使用習慣，能夠跟隨手掌移動亦是申請專利的主要部份。

團隊成員之一的中六學生朱兆邦表示，對於有機會貢獻社會及獲得多個獎項十分有成功感，亦寄望同輩年青人盡力追求自己想做的事。他又提到自己於中二起已經開始研發買餸車，未來會保持初心，升讀大學後結合更多知識改進買餸車，例如加入上落樓梯功能。

學生於現實示範使用買餸車，使用者只需要戴上手環，買餸車就可以自動追蹤。（盧勁揚攝）

現時買餸車屬原型品，一旦損毀維修費用高昂，所以較少於真實環境中使用。天主教培聖中學陳凱詩老師表示，買餸車的一些關鍵零件都較為昂貴或有專利，中學團隊難以購買，所以買餸車需先以原型品呈現。另外，她於參觀大學時發現，一些團隊難以取得的電子零件，於大學的某些學系都有提供，更能協助物色投資者，期望學生可以升讀大學，獲得更多支援，將夢想成真。

產品回應人道主義科技理念 減長者勞損

免提追蹤買餸車由嶺大創業行動總監高永賢領導及推動，他指出嶺大創業行動一直致力推動「人道主義科技」，以解決各個社會難題，而買餸車正正可以幫助居住於鄉郊的長者，避免因為經常長途跋涉將餸菜及日用品帶回家而造成身體勞損。

高永賢亦提到，現時很多年青人都有創新概念及創意，就如是次買餸車的團隊水平亦十分優秀，不過由於他們屬中學生，並非大學的工程學或理學學生，所得的支援較少，而嶺大創業行動正正可以為他們或其他類似的人提供支持。