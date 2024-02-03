維園年宵｜鄧鏡波書院「龍」檔賣龍仔　學生集資到北上揀貨一條龍

農曆新年花市是不少中學生小試牛刀「做生意」的第一次，香港鄧鏡波書院一直有在維園花市擺設攤位的傳統。時隔4年，乾貨檔今年可重臨維園年宵，鄧鏡波書院負責老師便與同學到廣州批發市場看貨，發覺內地支付文化已改變，「以前要攞張卡片，透過銀行匯款，𠵱家用支付寶已經可以將啲錢匯上去。」對學生以及老師而言今次年宵都是一個學習的機會。



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收集全校同學意見命名 「港鄧型龍」寓意迎龍又夠「型」

2012年的上一個龍年，香港鄧鏡波書院首次在維園年宵檔，受疫情影響，乾貨檔暫別維園，而時隔4年，他們今年再在維園設攤檔，名為「港鄧型龍」，意味著「迎龍」以及港鄧書院學生特質「型」。香港鄧鏡波書院學生會主席年宵項目總監關曉隆表示，他們今年在社交媒體收集全校同學意見，希望同學一起發揮創意命名檔名以增加全校同學的投入感。

賣龍公仔及自家設計水樽 同學廣州揀貨、接洽廠商與講價

適逢龍年，他們今年主要售賣各類型的龍公仔以及自家設計的大容量水樽，學生會顧問老師蔡老師一如以往與同學一同到廣州批發市場看貨，他指，有同學曾表示類似貨品在淘寶亦有，「想帶佢哋返去睇，想俾佢哋睇下經營一盤生意由搵廠商到接洽，到講價，到嗰件貨運落嚟成個過程係點。」相隔4年，蔡老師稱，內地發展已大不同，以往都坐火車到廣州，今次首次乘坐高鐵，另外，內地支付文化已改變，「以前要攞張卡片，透過銀行匯款，𠵱家用支付寶已經可以將啲錢匯上去。」

學生會顧問老師蔡老師一如以往與同學一同到廣東批發市場看貨。（陳葦慈攝）

透過社交媒體宣傳 受眾群更廣

蔡老師以往曾帶過8屆學生會籌辦年宵，他讚賞，今屆同學的執行力，又讚嘆同學的宣傳方法。他指，以往同學會設計海報，再透過WhatsApp 把海報傳給相熟的人，今屆同學透過社交媒體宣傳，令受眾群更廣。他又讚賞，同學由開始籌備拍片到有成果只需2至3日，執行力極高。

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期望透過年宵增加對學校歸屬感

關曉隆與年宵項目副總監利景希均是第一次籌辦年宵，他們指，今次期望可以達到收資平衡，「今次年宵目標就係團結整體，增加大家對學校投入感，增加對學校嘅歸屬感。」

利景希是經濟科的學生，他指，向同學、老師、家長介紹攤檔集資，實踐書本上知識。關曉隆對上星期的集資活動最難忘，「大家見到身邊啲朋友，就算唔係好清楚我哋個年宵都『 十股啦、十股啦』 咁支持，係一件好有愛嘅行為，感受到佢哋好支持學生會。」