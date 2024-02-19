都大新用地申請獲城規會通過　擬建19層教學大樓、校園空間增四成

城規會早前已經通過都會大學提交的用途及發展申請，擬於常盛街及佛光街交界、毗鄰都大正校園及賽馬會護理健康學院的斜坡用地興建教學大樓。都大即將向政府申請批出相關用地，以開展籌建新大樓，目標預計新校舍大樓將於2028年第三季落成並啟用。



都大校長林群聲表示，因應近年大學各方面發展迅速，包括學生人數持續上升、多個資助研究項目整裝待發，以及與社區合作的計劃日益增加，學校計劃擴建校園及提升教學設施。另外，香港人口老化加劇，社區健康發展尤其重要，新大樓將構建「社區健康樞紐」（A Hub for Community Health and Wellness），支持各項教育計劃和活動，以應對人口老化問題，同時冀促進整個社區的健康。

新大樓將設置兩座行人天橋通往佛光街及常盛街，為師生及公眾提供一條安全和便捷的通道。（都會大學提供）

該項目樓高19層（附一層地下停車場），佔地面積約3,403平方米，將為大學提供約30,660平方米的額外總樓面面積，相當於現有校園空間約42%；並將設置兩座行人天橋通往佛光街及常盛街，為師生及公眾提供一條安全和便捷的通道。

大樓設計兼具社區友善、長者友善和環保的元素，設有包括餐廳、診所、平台花園、活動空間及公共行人天橋等設施。大樓內將配備最先進的設施，例如樂齡科技實驗室、綜合健康診所、跨學科研究中心，以促進相關的教學、研究和社區保健與健康的推廣，支援社區的健康服務發展。