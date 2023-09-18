都大與豐盛生活服務簽合作備忘錄　11個課程學生獲52個實習機會

都會大學與豐盛生活服務有限公司（豐盛生活服務）於上週四（14日）進行合作備忘錄簽署儀式，以建立產學合作基礎，為學生開拓多元化的學習機會，幫助他們掌握服務業的最新發展，從而裝備他們投身業界，同時促進知識交流。



都大與豐盛生活服務將共同開展課程設計、學習活動及應用研究項目等多方面的合作，其中集團旗下7間成員公司將於本學年為都大11個課程的學生提供52個實習機會，並指導學生的畢業項目、參與都大的就業博覽，以及安排資深業界代表於都大的課堂或就業講座中分享香港服務業的發展趨勢，從而加強學生對物業及設施管理、機電工程服務及保險顧問服務等領域的認識。

都大校董會主席黃天祥表示，很高興能與豐盛生活服務加強合作，共同為業界培育高質素人才，貢獻香港的物業管理、環保服務、機電工程等行業，以滿足學生對學習的期望，同時回應社會對人才的需求。

豐盛生活服務執行副主席林煒瀚表示，憑著都大的學術優勢及獨特教學模式，加上本集團在各項綜合服務的豐富經驗，深信雙方一定可以發展良好的合作關係，更會帶來強大的協同效應，為香港培育更多人才。