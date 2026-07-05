Jennie解放好身材曬「裸色豹紋比堅尼」辣照　引粉絲暴動：受不了

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie，日前在丹麥羅斯基勒音樂節（Roskilde Festival）上壓軸演出，成為了首位壓軸登上該音樂節的K-POP藝人。



演出結束後，Jennie也在當地享受了短暫的休閒時光，她3日在社群媒體上曬出一系列的旅遊照，貼文曝光後也再度掀起熱議。

Jennie結束丹麥音樂節演出後，曬出一系列的旅遊照，其中有穿著豹紋比堅尼服裝，十分火辣。（IG@jennierubyjane）

更多Jennie旅遊照片：

+ 7

Jennie音樂節壓軸登台後 曬裸色豹紋比基尼照大展好身材

Jennie在Instagram上發文寫道「copenhagenagainandagain（一再回到哥本哈根）」並配上多張在當地旅遊時所拍的照片。從畫面中可見，她身穿一套與膚色相近的豹紋比基尼（比堅尼），大展好身材，除了在桑拿房內放鬆休息外，她也到戶外泳池游泳，把握難得的休假時光。

Jennie大方分享近乎素顏的自拍照 粉大讚：不化妝也美

除此之外，Jennie也有到當地多個景點旅遊，她曬出在哥本哈根街頭漫步、在橋上看風景等多張照片，期間還品嘗了當地的烤布蕾，更大方與粉絲分享近乎素顏的自拍照。旅途中，她也換上多套造型，從剪裁俐落的黑色上衣搭配深藍色牛仔褲，到深V剪裁的灰色背心，以簡約且富有層次的穿搭，展現出低調又不失質感的時尚品味。

Jennie在舞台上呈現出霸氣形象，這一系列的照片也呈現出了不同的魅力，貼文曝光後在網路上引發熱議，不少粉絲看完後紛紛大讚，

「我的天！！太辣了！我受不了」

「根本像時尚雜誌封面」

「連素顏都超級漂亮」

「不化妝的樣子也很美」



【延伸閱讀】權恩妃現身機場 T恤搭牛仔褲藏不住噴血身材 完美體態令人稱羨（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 24

延伸閱讀：

王俐人拍網美照出事了！細肩帶滑落笑場 自嘲拍照拍到全身痛

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】