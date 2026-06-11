權恩妃現身機場　T恤搭牛仔褲藏不住噴血身材　完美體態令人稱羨

前IZ*ONE隊長權恩妃去年憑藉《Waterbomb Seoul 2025》舞台再度掀起超高話題度，被封為「Waterbomb女神」的她，以紅色格紋短版襯衫、白色比基尼與牛仔熱褲組成的火辣牛仔女郎造型驚艷全網，不僅完美展現身高160cm、體重44公斤的纖細曲線，更讓她的身材管理秘訣成為網友熱搜焦點。隨著相關照片與影片在社群平台瘋傳，權恩妃的體重、飲食習慣以及瘦身方法也再度受到高度關注。



權恩妃身高160cm體重44公斤身材如何？

近日權恩妃現身機場時，再次憑藉亮眼外型引發討論。當天她身穿紅白配色緊身T恤搭配牛仔褲，簡單休閒的造型卻藏不住傲人上圍與平坦腹部，展現出令人稱羨的完美體態。

「水炸彈女神」權恩妃（IG@silver_rain.__）

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事實上，權恩妃過去就曾因身材話題多次登上熱搜，面對外界對其身材的各種討論，她也曾大方表示：「這是媽媽生給我的身體，有什麼好責怪的？」展現十足自信。究竟權恩妃如何長年維持44公斤的纖瘦身材與勻稱曲線？今天就帶大家一起了解她的體態管理技巧。

權恩妃身高160cm體重44公斤、F罩杯三圍維持身材方法！

權恩妃身高160cm體重44公斤、F罩杯三圍維持身材方法：控制熱量攝取，以高蛋白食物取代精緻飲食！

權恩妃曾在節目中透露，自己進入體態管理期時，飲食內容相當單純，主要以優格及鵪鶉蛋等高蛋白、低熱量食物為主。透過控制總熱量攝取，同時維持蛋白質補充，不僅能降低肌肉流失，也有助於增加飽足感。雖然這類飲食方式屬於短期高強度管理，不一定適合長期執行，但也能看出她為了舞台所付出的努力。

權恩妃身高160cm體重44公斤、F罩杯三圍維持身材方法：透過高強度舞蹈訓練提升熱量消耗

除了飲食管理之外，身為歌手的權恩妃平時便有大量舞蹈訓練。尤其在大型舞台前夕，排練時間往往大幅增加，長時間高強度舞蹈不僅能提升心肺能力，也能幫助燃燒熱量、雕塑身體線條。她的經紀人也曾透露，因練習量過大，權恩妃甚至一度累倒休養，可見訓練強度相當驚人。

權恩妃身高160cm體重44公斤、F罩杯三圍維持身材方法：演出前進行短期體態管理

許多藝人在拍攝、回歸或大型演出前，都會進行短期體態管理，權恩妃也不例外。她曾透露，為了以最佳狀態登上《Waterbomb》舞台，體重一度從原本約47至48公斤降至41至42公斤。除了加強舞蹈訓練之外，她也會透過控制飲食，減少高油、高糖及加工食品的攝取，讓身體維持較輕盈的狀態，以呈現更理想的上鏡效果。不過，這類短時間內大幅減重的方式多半是因工作需求而進行，若一般人有減重需求，仍建議以循序漸進的方式進行，並兼顧營養均衡與身體健康。

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權恩妃身高160cm體重44公斤、F罩杯三圍維持身材方法：建立自信心態，不被外界評論左右

除了外在體態管理之外，權恩妃面對身材話題也始終展現自信態度。針對舞台造型與身材討論，她曾大方表示：「這是媽媽生給我的身體，有什麼好責怪的？」認為觀眾真正喜歡的是舞台魅力，而非單純的性感造型。與其過度迎合外界標準，更重要的是認識並接受自己的優勢。健康的身體與穩定的心理狀態，往往比單純追求體重數字更重要。

權恩妃之所以能從IZ*ONE隊長一路成為近年話題度最高的「Waterbomb女神」，除了亮眼外型與火辣身材之外，更來自於她對舞台的投入與自我管理的堅持。從飲食控制、舞蹈訓練到演出前的體態調整，都能看出她為了呈現最佳狀態所付出的努力。不過，比起單純追求體重數字，權恩妃展現出的自信與健康心態或許更值得學習。畢竟真正吸引人的從來不只是完美身材，而是在接受自己、持續精進後所散發出的獨特魅力。

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