Jennie短背心超短裙曬盡蜜胸長腿　紐約音樂節野性造型辣爆全場

韓國女團BLACKPINK成員Jennie於近日以首位K-pop Solo藝人身份壓軸登上紐約Governors Ball音樂節舞台，首度公開多首未發行新歌，憑藉酷辣造型與炸裂舞台表現引發全網熱議。



Jennie為Governors Ball音乐节做準備。（IG@jennierubyjane）

音樂節壓軸盡顯女王風範

Jennie在這次紐約Governors Ball音樂節壓軸登場，以《Filter》一曲揭開序幕，緊接演出《Seoul City》、《Mantra》等共15首歌曲，在整整60分鐘內以穩定不間斷的現場演出完整消化，徹底主宰舞台。尤其是她先前長期被嚴密保密的多首未發表新歌，突如其來驚喜公開，立刻吸引全世界歌迷目光；最後以超級熱門曲《like JENNIE》華麗收尾，讓人深刻感受女王般的風範。

Jennie盡顯女王風範。（IG@govballnyc）

美式狂野造型搶眼

Jennie這次亮相音樂節，以一身紅白條紋短背心搶盡眼球，貼身剪裁將玲瓏曲線表露無遺，緊實腰線與馬甲線更是清晰可見。下身則以極短牛仔短裙上陣，大膽晒出修長美腿，每一步都帶出瀟灑舞台氣場。腰間那條極具辨識度的AWGE皮帶，以oversized金屬扣環成為整個造型的點睛之筆，更是將街頭隨意感與舞台份量完美平衡。

Jennie勁歌熱舞。（IG@govballnyc）

舞台魅力獲封天生表演者

演出結束後，網上討論區及各大社交媒體隨即被Jennie的舞台片段瘋狂洗版。大批網民同粉絲湧入留言激讚，形容今次演出「成個舞台俾佢食落肚咁滯」，從造型、舞者編排、到未曝光的幾首新歌，以至她全程爆發嘅驚人能量，每一個環節都被觀眾譽為無懈可擊。有樂迷激動留言：「Jennie根本就係K-pop女獨唱歌手嘅天花板」、「『全球It Girl』呢個稱號除咗佢真係冇第二個擔得起」、「成晚最佳演出，冇得輸」。留言區充斥住「佢真係為舞台而生嘅人」、「天生屬於舞台，一出場就係王者姿態」等讚譽，完全認證其無可撼動的全球人氣與表演實力。