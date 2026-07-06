何泳芍火紅比堅尼震撼峴港　貼身剪裁激凸上圍邪惡視角大騷蜜桃臀

現年31歲的無綫小花何泳芍（Honey）憑藉其健康的小麥膚色以及火辣的身材深受不少粉絲的喜愛。近日，向來熱愛陽光與海灘的何泳芍與好友前往越南峴港享受假期，並於社交平台大派福利。



何泳芍前往越南峴港享受假期於社交平台大派福利。（IG@honeyho_mermaid）

何泳芍著三點式比堅尼睇日出

畫面中，何泳芍在清晨5點便已現身沙灘，並換上一套極具視覺衝擊的深紅色三點式比堅尼。只見她愜意地躺在沙灘椅上自拍，期間不時對著鏡頭俏皮眨眼，隨後展露出標誌性的甜美笑容。其火辣的S形曲線與緊緻的蜜桃臀在鏡頭下一覽無遺，散發出健康且充滿活力的性感魅力。

何泳芍著三點式比堅尼睇日出。（IG@honeyho_mermaid）

何泳芍比堅尼設計相當大膽

何泳芍身上那套搶眼的火紅色比堅尼無疑成了全片的最大亮點。這款比堅尼的設計相當大膽、布料剪裁極簡，將她凹凸有致的身材線條勾勒得淋漓盡致；貼身的版型更讓她原本就傲人的上圍顯得更加豐滿，視覺衝擊力十足。

何泳芍比堅尼設計相當大膽。（IG@honeyho_mermaid）

何泳芍海灘大騷「蜜桃臀」

而整段影片最吸睛的瞬間，莫過於她那令人稱羨的「蜜桃臀」。畫面中，何泳芍背對鏡頭奔向大海，由於泳褲採用了極細的剪裁設計，根本無法完全包裹住她圓潤飽滿的翹臀，使得其火辣的臀部毫無保留地呈現在鏡頭前，畫面極具視覺震撼力。

何泳芍海灘大騷「蜜桃臀」。（IG@honeyho_mermaid）