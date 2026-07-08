安心亞音樂節爆乳濕身惹全場瘋狂　自嘲「許錯願」絕緣愛情

台灣性感女神安心亞日前在《高雄啤酒音樂節》最後一天的舞台上壓軸登場，帶來一連串高能量的勁歌熱舞。當晚她身穿超吸睛的Deep V爆乳裝搭配火辣熱褲，大方曬出苦練多時的小蠻腰與傲人長腿，更在唱到一半時上演「自潑冰水」的濕身騷，清涼火辣的畫面瞬間引發全場歌迷瘋狂尖叫！

台灣性感女神安心亞日前在《高雄啤酒音樂節》擔任嘉賓。（IG@xinya_an）

美甲意外釀成「濕身神助攻」

安心亞一登場即大派福利，她身穿超火辣的乳牛紋Deep V爆乳裝搭配激短熱褲，大騷招牌小蠻腰與逆天長腿，又唱又跳帶來《Super跩》、《呼呼》等多首金曲的搖滾版本。期間，她更在台上即場上演一幕全場瘋狂的「濕身騷」，將整樽水直接倒在自己身上，令台下萬名樂迷尖叫聲四起，將現場氣氛推向最高峰！

安心亞身穿性感乳牛紋Deep V爆乳裝。（IG@xinya_an）

安心亞在後台受訪時卻自爆這其實是一個「美麗的誤會」，她坦言原本的舞台設計是想把水霸氣地灑向台下觀眾互動。怎料來到表演中途，水樽的蓋子突然卡死難以扭開，眼見音樂不等人，安心亞索性心一橫，直接把水由頭到腳倒向自己身上，結果意外營造出極具張力的濕身效果，連她自己都覺得效果出奇地好。

安心亞在台上打完濕身。（IG@xinya_an）

安心亞在受訪時自爆「濕身騷」其實是一場意外。（IG@xinya_an）

帥哥教練特訓成果超讚 自嘲用愛情換事業

近兩個月積極投入健身的安心亞，透露自己現在一星期會花3天進行重度重量訓練。被媒體問到這次特意挑選的帥哥健身教練顏值如何？與傳了多年的緋聞男友阿Ken（林暐恆）相比誰更帥？安心亞先是高EQ表示「是不一樣的風格啦」，但下秒卻立刻選擇「倒戈」：「阿Ken比較帥！因為他常常誇我，我要禮貌回饋。」

安心亞身材極佳。（IG@xinya_an）

安心亞讚緋聞男友阿Ken（林暐恆）比健身教練更帥。（IG@xinya_an）

談到接下來的事業規劃，安心亞表示生活重心依舊全放在工作上，下半年預計將全面投入3部全新電影及戲劇作品的拍攝。至於目前依舊名花無主的感情狀態，她笑言自己沒有特別向上天許願「用愛情換事業」，但看到現時爆棚的工作量，忍不住開玩笑自嘲：「會不會我真的有不小心許願許到什麼（願望）。」