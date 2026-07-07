老高與小茉新片現「去幹掉他」求救　網民遊輪偶遇本尊合照破謠言

擁有超過673萬訂閱的YouTuber「老高與小茉」因無預警停更、取消八週年直播，在網路上被瘋傳逃稅遭拘留、婚變，甚至日前上傳影片遭質疑「真人已不在，全靠AI代製」。



不過7月3日晚間，台灣投資教學講師兼YouTuber「J Law」在社群平台上發文，開心表示自己在迪士尼郵輪的貴賓室裡，竟然驚喜偶遇了老高與小茉本尊，並曬出和老高合照，讓其他網友留言直呼「終於有人證實他們沒事」。

台灣投資教學講師兼YouTuber「J Law」在社群平台上發文，開心表示自己在迪士尼郵輪的貴賓室裡，竟然驚喜偶遇了老高與小茉本尊，並曬出和老高合照，讓其他網友留言直呼「終於有人證實他們沒事」。（Threads@jlawstock）

封存影片突襲上架 驚悚封面曾引爆「求救」揣測

其實，就在粉絲因為各種謠言人心惶惶之際，老高頻道於6月24日深夜曾突襲式上傳名為「本片需要看兩遍」的影片，影片標題特別註記「拍攝於2024年、因特殊原因被封存」，加上影片封面留下一句驚悚的「去幹掉他」，立刻引來諸多揣測。當時不少敏銳的網友與影像後製專家質疑，該片有語速變快、畫面跳動等不自然細節，懷疑是利用AI對嘴技術拼接而成。老高在片中說出的對白「你以為你很清醒，但架不住別人設計你啊」，更被解讀是在暗指自己遭人設局，一度引發粉絲驚呼「老高是不是在發出求救訊號？」。

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最新近況流出 狠打臉「被消失」陰謀論

不過早在爭議影片公開前，6月中旬便有網友興奮發文，表示在新加坡旅遊時巧遇老高與小茉和友人在吃榴槤，該網友還曬出和老高合照，表示照片由小茉掌鏡，而7月3日晚間又有人分享在「迪士尼郵輪貴賓室」看到兩人，接連被目擊，闢謠了被消失傳言。

不過早在爭議影片公開前，6月中旬便有網友興奮發文，表示在新加坡旅遊時巧遇老高與小茉和友人在吃榴槤，該網友還曬出和老高合照。（Threads@angelchendance）

而「J Law」的偶遇貼文曝光後，網友紛紛留言直呼「人平安就好！」、「能在貴賓室巧遇也太幸運」、「直接粉碎被害妄想症的謠言」，也讓這場傳得沸沸揚揚的網路羅生門宣告落幕。

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