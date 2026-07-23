啦啦隊女神李多慧床上私房照曝光　絲質吊帶睡衣若隱若現惹遐想

韓籍啦啦隊女神李多慧，3年前赴台灣發展後掀起啦啦隊韓援熱潮，不僅收穫大批粉絲追隨，更接獲大量商業合作邀約，人氣居高不下。向來在球場上以活力啦啦隊服示人的她，近日難得在社交媒體分享一輯居家私房照，罕有以性感睡衣造型亮相，即時引發網民轟動。



性感睡衣造型亮相。（IG@le_dahye）

絲質睡衣大騷香肩美腿

相中所見，李多慧將長髮隨性捲起固定，頭頂滿頭髮捲，充滿生活感。她身穿光澤感十足的香檳粉色絲質吊帶睡衣，外套隨意半搭在肩上，滑落間大騷白滑香肩；深U低胸剪裁讓事業線若隱若現，搭配一雙纖長美腿，性感與嬌嗲完美融合。

大騷香肩美腿。（IG@le_dahye）

「邪惡俯拍角度」。（IG@le_dahye）

多張私房靚相

今次她一連發放多張私房靚相，姿態相當豐富！她不時手持復古粉紅電話單眼嘟嘴，不時又趴躺床上將雙腿高高翹起、對鏡頭俏皮吐舌賣萌。姿態慵懶嬌嗲，在暗調溫柔燈光下膚色更顯白皙，將性感尺度與鄰家少女感平衡得恰到好處，視覺衝擊力拉滿！

視覺衝擊力拉滿。（IG@le_dahye）

鄰家少女感十足。（IG@le_dahye）

私房照曝光吸引網民洗版大讚

這輯罕見的性感私房照曝光後，即時吸引大批網民洗版大讚，齊讚她又辣又可愛、造型充滿殺傷力，更有不少粉絲搞笑喊話要她「把外套穿好」，直指這身犯規裝束令人震撼到深夜難以入睡，成功再次俘虜一眾粉絲的心。