女神許維恩「廁所照」外流　3歲女玩手機誤發IG　慘掛半日才發現

許維恩和王家梁育有一女「忒忒」剛滿3歲，她在社群分享一段讓她哭笑不得的烏龍插曲，原本只是帶著寶貝女兒到百貨公司上廁所，沒想到短短幾分鐘，竟意外讓自己曝光在Instagram限時動態上，引來大批好友關心。



許維恩透露，當時自己正在洗手台前洗手，順手把手機交給女兒幫忙拿著，沒想到女兒竟然誤觸拍照功能，還直接把照片發布到限時動態。事隔6個小時後，她才發現這則限動早已默默掛在線上，讓她當場傻眼直呼：

天啊！她竟然Po在限動上，我要瘋了！還好不是Po我在上廁所！

許維恩（Instagram@sharon701111）

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她回憶，看到照片的瞬間腦中一片空白，因為畫面中的自己完全沒有準備，低著頭專心洗手，神情相當自然，和平時分享的拍照風格截然不同。更讓她哭笑不得的是，照片已經曝光好幾個小時，期間還陸續收到許多朋友私訊關心身體狀況。

許維恩趕緊再發限動澄清，表示自己其實很好，身體健康、精神也很正常，「不要被照片影響」。她笑說，看到大家因為一張照片就開始擔心，讓她覺得既感動又好笑。

許維恩已經嚇到語無倫次。（Instagram@sharon701111）

由於限時動態已經發布超過6個小時，她索性決定不刪除了，讓這段意外插曲自然存在到24小時後消失。她還自嘲自己實在太遲鈍，隔了這麼久才發現，「我真的覺得大傻眼」。

曝光的照片中，許維恩身穿白色襯衫，站在洗手台前低頭洗手，神情專注，完全不知道鏡頭正對著自己。雖然少了刻意擺拍與修圖濾鏡，卻意外呈現最真實的一面。

這起「女兒誤發限動事件」最後沒有演變成災難，反而成了母女間一段逗趣回憶。許維恩親身經歷也算提醒大家，把手機交給小朋友之前，還是先確認一下功能有沒有鎖好。

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