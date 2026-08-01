鄧伊婷出海大開褲頭巧露馬甲線　比堅尼騷傲人身材網民直呼Fit爆

無綫「長腿女神」鄧伊婷（Irina）向來不吝嗇展示其姣好身材，時常在其社交平台分享生活點滴與性感靚相。日前她把握夏日好時光出海遊玩，並於社交平台曬出一組性感又帥氣的比基尼靚相，吸引大批網民與圈中好友圍觀！

鄧伊婷曬性感比基尼靚相。（IG@irinateting）

鄧伊婷大開褲頭巧露馬甲線

照片中的鄧伊婷身穿黑白橫間三點式比堅尼，將豐滿上圍與纖細小蠻腰展露無遺。最惹人矚目的是，她下身穿上一條破洞牛仔褲，並特意將褲頭鈕扣解開，巧妙露出泳褲邊與馬甲線，微露性感之餘又帶點隨性型格。

鄧伊婷大開褲頭巧露馬甲線。（IG@irinateting）

鄧伊婷三點式比堅尼大擺迷人姿勢

她戴著墨鏡在遊艇上擺出多個迷人姿勢，時而倚靠欄杆、時而高舉手臂，眼神電力十足！鄧伊婷亦在貼文中寫道：「陰天的海有一種溫柔，剛剛好的海風，最適合放空。」雖然當日天色略顯陰沉，不過她強大的火辣氣場，依舊成為海上最搶眼的焦點。

鄧伊婷三點式比堅尼大擺迷人姿勢。（IG@irinateting）

鄧伊婷火辣身材獲網民大讚「Fit爆」

貼文一出，短時間內便吸引數千個讚好。一眾圈中好友包括簡淑兒（Jessica）、邢慧敏（Sharon）等人都留言打氣兼送上火熱emoji，熱愛運動健身的布睎尤（Raico）更忍不住驚嘆留言：「會唔會太索！」不少網民也紛紛留言大讚鄧伊婷的魔鬼身材：「健康得嚟又極度性感！」、「身材Fit爆，完全是夏日降溫的最佳福利！」

鄧伊婷火辣身材獲網民大讚「Fit爆」。（IG@irinateting）