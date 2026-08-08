Kylie C.鄭杞瑤貼身紅衫主持足球賽　大曬傲人身材畫面極具立體感

2026年8月7日晚上於香港啟德主場館盛大舉行的「奧迪足球峰會2026」，德甲強權拜仁慕尼黑最終以2:1戰勝英超勁旅阿士東維拉。不過除了球場上的激烈比拼之外，在場邊擔任主持的KOL兼足球主播鄭杞瑤（Kylie C.），亦憑藉搶眼的造型意料之外地躍升為觀眾的注目焦點。

鄭杞瑤（Kylie C.)是阿仙奴死忠粉絲。（IG＠ckykylie）

鄭杞瑤在「奧迪足球峰會2026」中擔任場邊主持。（IG@ckykylie）

緊身戰衣展性感身材

在ViuTV的現場直播畫面中，現年29歲的鄭杞瑤身穿一襲紅色無袖緊身上衣搭配黑色高衩長裙亮相，完美展現出玲瓏浮凸的傲人極品身段。當她站在拜仁慕尼黑球員身後進行準備工作時，其亮眼極致的外型瞬間吸引了無數觀眾的目光。

鄭杞瑤在「奧迪足球峰會2026」中擔任場邊主持工作。（IG@ckykylie）

這套紅色無袖緊身上衣亦有在世界盃期間出場。（IG@ckykylie）

雖然有部分網民指出她的體態相較兩年前略顯豐腴，但絕大多數評論皆大讚她目前的狀態極佳。不少網民留言形容直播畫面「極具立體感」、「全球觸目」，更有球迷以幽默的方式戲稱她為「香港隊最有價值球員」！

網民直言鄭杞瑤（Kylie C.）擋不住。（threads）

意外搶Fo。（threads）

意外搶Fo。（threads）

不僅有顏值更有實力

鄭杞瑤不僅擁有出眾的外貌與火辣身材，在足球領域亦具備相當專業的知識與主持經驗。身為英超球隊阿仙奴忠實球迷的她，目前在NowTV擔任《絲打講英超》的節目主持。她經常於社交平台分享足球資訊並大方展現個人生活照，其Instagram帳號至今已累積超過23萬名追蹤者，深受廣大男球迷歡迎。

鄭杞瑤目前在NowTV擔任《絲打講英超》的節目主持。（IG@ckykylie）

鄭杞瑤深受球迷喜歡。（IG@ckykylie）

鄭杞瑤身材十分火辣。（IG@ckykylie）

除了體育主播的身分外，鄭杞瑤曾修讀犯罪心理學，畢業後曾回港任職行為治療師。自2021年起在演藝界及模特兒圈嶄露頭角，於《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》中一舉奪得演藝亞軍及「Face of Hong Kong」模特兒冠軍。2024年鄭杞瑤憑藉參與ViuTV戀愛真人秀節目《戀愛Staycation》而人氣急升，逐漸成長為香港兼具專業能力與極高人氣的代表性主播之一。