愛回家｜阮政峰包辦幕後自製池家大結局　「美麗」媽媽驚喜客串

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》日前正式劃上句號，雖然劇中不少角色早已相繼離巢或離組，但一眾演員在劇外的真摯感情依然堅如磐石。早前已離開劇組的「池家」成員——「池富」王俊棠、「池子孝」阮政峰及「池美麗」鍾凱琪，日前特別溫馨重聚，更用心為「池家」拍攝了一部專屬的自製「大結局」短片，為廣大劇迷送上一份無價的珍貴回憶！

阮政峰（飾演池子孝）、崔錦棠（飾演池富）。（葉志明攝）

阮政峰拍攝了一部「池家」專屬的自製「大結局」短片。（IG@yuenchingfung）

阮政峰一人兼任多職包辦幕後

這齣精心製作的「池家大結局」短片，背後的最大功臣莫過於飾演「池子孝」的阮政峰。他一人獨攬多職，親力親為包辦了導演、編劇、攝影、剪接、配樂及字幕，展現出極高的誠意與專業心意。

池子孝同池美麗再合體，喚起觀眾對池家爆笑日常的經典記憶。（IG@yuenchingfung）

影片記錄了池家父子三人在日式餐廳聚餐、用餐時的溫馨搞笑互動，默契十足，瞬間重新喚起觀眾對池家昔日爆笑日常的經典記憶。

「池富」王俊棠都準備來陪「池子孝」及「池美麗」長住了。（IG@yuenchingfung）

「池美麗」親生媽媽客串登場

最令一眾劇迷驚喜的是，短片的尾聲竟然安排了「池美麗」鍾凱琪的親生媽媽特別客串亮相！鍾媽媽在鏡頭前燦爛亮相、親切打招呼，為整齣短片增添了濃濃的圓滿與溫馨氛圍。在片尾的工作人員名單中，亦特別標註了「特別鳴謝：鍾凱琪媽媽」，細節處盡顯池家團隊的用心與人情味。

短片幕後幾乎由「池子孝」阮政峰一手包辦。（IG@yuenchingfung）

「池美麗」鍾凱琪的親生媽媽特別客串亮相！（IG@yuenchingfung）

特別標註了「特別鳴謝：鍾凱琪媽媽」。（IG@yuenchingfung）

這段短片一經發佈，隨即引來大批《開心速遞》忠實觀眾與網民的熱烈回應，不少人紛紛留言大讚「池家」戲裏戲外都感情深厚，真摯的家人情誼令人羨慕！

網民大讚短片質素好高，「池家」結局好正。（IG@yuenchingfung）

「池家」成員再聚首，真是好難得。（IG@yuenchingfung）