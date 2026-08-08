向海嵐教網民「0元遊港」遭狠批　承諾檢討：標題唔好太嘩眾取寵

前港姐冠軍向海嵐（Anne）近日在社交平台「小紅書」上載了一段「香港0元一日遊」的教學短片，大教旅客如何「零消費」玩轉香港，當中更示範向食肆借免費熱水沖自攜咖啡等「0元食飯」妙法。影片曝光後隨即引來大批網民熱議與指責，質疑她身為港姐冠軍，非但沒有協助振興香港經濟，反而教人「攞著數」打擊本港消費。面對鋪天蓋地的輿論壓力，向海嵐日前接受傳媒訪問時就作出澄清，坦言標題只是為了「吸眼球」，並大方交代背後原意。

向海嵐日前發小紅書教網民0元玩遍香港。（小紅書@向海嵐anne）

向海嵐遭網民怒轟：身為港姐教人攞著數！

在該段惹起風波的影片中，向海嵐為觀眾示範如何在香港實現零花費過一天，除了介紹免費打卡點外，最備受爭議的莫過於「0元食飯」環節，她示範走入香港食肆，向店家索取免費熱水來沖泡自己帶來的咖啡粉。影片一出，大批網民紛紛留言怒爆，指責她的行為極不恰當。有網民批評她身為昔日港姐冠軍，不單沒有提倡振興本地零售與餐飲業，反而帶頭示範「佔便宜」行為。更認為到餐廳只要熱水而不消費，會給本地小店帶來負擔，對香港旅遊形象造成負面影響。

網民留言：有冇咁cheap呀，香港小姐。（小紅書@向海嵐anne）

向海嵐回應「0元遊」風波

面對外界的批評聲浪，向海嵐強調自己的出發點純粹是想向旅客介紹香港一些毋須收費的隱世美景，而標題「唔使錢去遊香港」只是團隊為了吸引觀眾點擊的策略。「首先要好多謝大家好關注我啲視頻，其實好多時候視頻嘅標題都係用嚟吸眼球。所以點解標題會話『唔使錢去遊香港』，其實你睇咗條片嘅內容你就會知道，裏面係介紹香港有好多地方其實好靚，你可以去打卡，其實都係可以唔使錢。例如中環一啲新嘅商業大廈，嗰度有啲好靚嘅藝術公園，亦可以有好多位影到香港嘅高樓大廈……」此外，她亦特別提及香港揚名國際的賽馬文化，指出許多旅客未必知道，其實只要出示有效的旅遊證件，便可免費進入馬場觀賞賽馬，這也是她希望向外界推廣的特色體驗之一。

網民狠批。（小紅書截圖）

承諾檢討團隊標題避免嘩眾取寵

對於被指「教人不消費」，向海嵐深感無奈，並澄清自己過去其實拍攝過大量推廣香港在地消費的短片，只是大家往往將焦點集中在單一條標題上。經過今次事件後，向海嵐坦言明白公眾的疑慮，並承諾日後會與影片製作團隊認真檢討，避免再使用過於誇張的標題：「我會同幫我做視頻嘅團隊傾吓，標題上面唔好用太嘩眾取寵嘅字眼，避免不必要嘅誤會。」她希望大家能將目光放回影片內容本身，繼續支持她推廣香港美麗風光與多元文化。