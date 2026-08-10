前TVB財經咪神溫蕎菲豪艇「掌舵」顯富貴　藍色比堅尼騷導彈身材

前TVB財經台主播溫蕎菲，離巢後轉戰金融界發展，擁有驕人身材及亮麗外表的她，不時在社交媒體派福利分享性感靚相，深受網民追捧，獲封「財經台咪神」。近日她遠赴希臘享受奢華度假生活，連日來大曬富貴旅遊靚相，最新一輯更直接登上豪奢遊艇，以震撼藍色比堅尼性感上陣，將火辣身段一覽無遺！



溫蕎菲。（IG@qiao_qiao9）

登上豪華遊艇大曬好身材。（IG@qiao_qiao9）

震撼展火辣身材

溫蕎菲在帖文中寫道「在愛琴海掌舵」，影片中只見她身處一艘豪華遊艇之上，由白天狂歡到日落，相當愜意瀟灑。她先以鮮藍色掛頸比堅尼配白色長褲亮相，飽滿上圍與纖細腰線形成強烈對比，玲瓏浮凸的完美曲線在陽光照射下表露無遺，肌膚更是勻淨透亮。其後她更換上全套藍色綁帶比堅尼，平坦小腹與逆天修長美腿360度無死角展示，火辣身段極度震撼眼球！她一時寫意地在船頭「掌舵」展示活潑一面，一時手持香檳大擺性感Pose，盡顯貴氣與成熟魅力。

相當愜意瀟灑。（IG@qiao_qiao9）

盡騷逆天修長美腿。（IG@qiao_qiao9）

難掩好身材。（IG@qiao_qiao9）

被網民激讚又靚又有錢

今次希臘富貴之行，她先後到訪雅典、聖托里尼及米洛斯島等多個勝地。前主播好友余琦琪亦不禁留言打趣：「想坐你開的船！」大批網民看到這組豪奢美照後更是紛紛狂讚：「做主持簡直浪費咗你」、「又靚女又有錢，生活太吸引」，認為溫蕎菲當年若選擇直接出道踏入娛樂圈而非坐上主播台，說不定早已紅透半邊天！

火辣身段極吸睛。（IG@qiao_qiao9）