陳楨怡雨中街拍成最美風景線　穿Low Cut抹胸裙露腰大曬事業線

無綫小花陳楨怡（Celina）向來憑著高貴優雅的氣質與修長高挑的身材吸引無數網民關注，作為2020年港姐亞軍，平日熱愛於社交平台分享生活點滴與時尚穿搭的她，昨日上載了一輯於雨中拍攝的街拍靚相，並以英文感性寫道：「將下雨天變得浪漫（Make a rainy day romantic）。」即使天公不造美，亦難掩其耀眼女神光芒！

無綫小花陳楨怡（Celina）《2020年度香港小姐競選》亞軍。（IG@celina_harto）

陳楨怡曾因桃色風波被無綫雪藏，現逐漸獲公司安排工作，一雙大長腿相當煞食。（IG@celina_harto）

陳楨怡傲人身材與纖腰一覽無遺

照片中，當日天色正下著微雨，陳楨怡手持一把透明雨傘，身處充滿香港懷舊特色風情的石板街上取景拍攝。陳楨怡頂著標誌性的長髮配上甜美動人的笑容，即便天色昏暗下著雨，亦完全掩蓋不住她身上散發出的女神光芒。

陳楨怡手持一把透明雨傘，在石板街上取景拍攝。（IG@celina_harto）

陳楨怡標誌性的長髮配上甜美動人的笑容，女神光芒十足。（IG@celina_harto）

今次街拍最吸引眼球的莫過於陳楨怡 一身精心安排的性感時尚穿搭，她身穿一套棕色格仔抹胸連身短裙套裝，上身採用Low Cut馬甲設計，大方展現出豐滿深刻的事業線與線條極美的迷人鎖骨。貼身剪裁更讓陳楨怡微微露出中間的一小截纖腰，將傲人的魔鬼身材與完美的身材比例發揮得淋漓盡致。

陳楨怡身穿一套棕色格仔抹胸連身短裙套裝。（IG@celina_harto）

這輯雨中靚相曝光後，隨即引來大批網民與粉絲留言大讚，對她的身材與氣場表達無限崇拜：「雨中散步，真美！」、「就算落雨，Celina嘅笑容，始終係最甜啊」、「點解celina幾時都可以咁靚嘅！」就連好友蔣家旻與戴祖義都忍不住留言調侃：「日日咁索，得唔得架」、「日日咁靚，攰唔攰」。