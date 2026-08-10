廖碧兒曬火辣深V性感照大騷事業線　逆天美腿全露下身險失守

現年47歲的廖碧兒（Bernice）雖然近年淡出幕前，專注於紅酒生意，但依然活躍於社交媒體，不時與粉絲分享近況。近日，她在社交平台上載了一組性感美照，大曬深V睡袍Look，火辣程度爆燈，讓網民直呼「頂唔順」！



廖碧兒（Bernice）雖然近年淡出幕前，專注於紅酒生意。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒曬超深V睡袍照騷飽滿身材

照片中，廖碧兒身穿一件帶有粉色花卉圖案的黑色絲綢睡袍，極具誘惑力。睡袍採用了超深V的設計，不僅大方展示了她飽滿的事業線，還隱約透露出一股慵懶而嫵媚的氣息。 廖碧兒或側臥在皮質躺椅上專注地操作手提電腦，或赤腳依靠在牆邊，每一個動作都展現了其成熟的女性魅力。

廖碧兒曬超深V睡袍照騷飽滿身材。（IG@berniceliuofficial）

高開叉睡袍展逆天長腿下身險失守

除此之外，最吸睛的莫過於她的一雙逆天長腿。這件睡袍的長度僅及大腿，加上高開叉的設計，讓廖碧兒白皙修長的美腿完全展露無遺。在其中一張側臥的照片中，她雙腿交疊，裙襬上捲，更是險些「下身失守」，引人無限遐想。網民看到這組照片後紛紛留言大讚：「Bernice越來越有女人味了！」、「這雙腿真是無敵！」、「完全看不出已經47歲，保養得太好了吧！」

廖碧兒高開叉睡袍展逆天長腿下身險失守。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒高開叉睡袍展逆天長腿下身險失守。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒爆「忘年戀」對象背景驚人

早前有消息指出廖碧兒低調展開了一段「忘年戀」，對象是年長她23載的前東華三院主席—呂禮章。據悉，呂禮章的背景相當不凡，在政商兩界都擁有舉足輕重的地位。他不僅身兼執業建築顧問，亦擔任了多間上市公司的董事。更早在90年代已出任東華三院主席，其後更獲委任為太平紳士及城規會成員。早前他們便經常一同出席各大頂級美酒佳餚盛宴。在多張公開合照中，呂禮章總是緊貼在廖碧兒身側，互動極為親密。

廖碧兒曾高調曬與百億富商呂禮章合照！（IG照片）