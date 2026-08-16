54歲江希文斷食36小時展火辣身材　黑色Bra Top曬豐滿上圍水蛇腰

現年54歲的江希文（Liz）近年逐漸淡出演藝圈，轉型成為健康飲食及健身KOL。保養得宜的她向來親力親為擔任「生招牌」，不時在社交平台拍攝短片，與粉絲分享飲食控制、生酮飲食及健身心得。



江希文（Liz）近年逐漸淡出演藝圈。（IG@liz_ketolife）

江希文斷食36小時展火辣身材

近日，江希文在社交平台上載了一段剛完成長達36小時斷食（Fasting）後的影片，展示其纖瘦且結實的體態，瞬間引發網民熱議。從影片畫面可見，身處健身房的江希文狀態大勇，身穿黑色運動Bra Top及緊身短褲，毫不吝嗇地展現其勻稱極致的身材，上圍豐滿性感。影片中她的腹肌線條清晰可見，搭配標緻的水蛇腰與修長美腿更是極具誘惑力。雖然江希文年過半百且已為人母，但她的肌膚仍緊致有光澤，身材絲毫沒有走樣令不少網民大讚「完全睇唔出已經54歲」、「狀態超好」、「簡直是逆生長！」

江希文健身房著運動bra騷極致身材。（IG@liz_ketolife）

江希文健身房著運動bra騷極致身材。（IG@liz_ketolife）

江希文淡出演藝圈經營家族生意

江希文於1992年擔任天王黎明經典歌曲《夏日傾情》MV女主角而正式出道。憑藉其甜美精緻的外貌與獨特氣質，迅速打開知名度。隨後陸續參演了多部電視劇。2001年，江希文在TVB版《倚天屠龍記》中飾演深情活潑的「小昭」，成為無數劇迷心中的經典角色。2009年後，她選擇淡出幕前，協助打理家族經營的生意。

江希文憑著擔任黎明《夏日傾情》MV女主角而走紅。（MV截圖）

江希文在TVB版《倚天屠龍記》中飾演深情活潑的「小昭」。《倚天屠龍記》2001劇照）

江希文獨力撫養女兒

相比順遂的演藝事業，江希文的感情道路卻相當崎嶇。2012年，她與年長20歲的資深大律師胡漢清相戀，兩人拍拖短短一個月便閃電訂婚，而後誕下女兒。然而這段婚姻僅維持了三年便宣告破裂。2015年初，兩人爆出爭產與感情危機，江希文更曾公開腹部帶有大片瘀傷的照片，控訴遭到對方家暴及言語辱罵，轟動全港。最終兩人正式分手，江希文獲得女兒的撫養權，成為單親媽媽。

江希文的感情道路卻相當崎嶇。（IG@liz_ketolife）