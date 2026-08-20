Lisa美國度假著性感比堅尼大騷火辣身材　9小時狂吸300萬Like

韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa，近期與泰國男神Blue Pongtiwat的緋聞傳得沸沸揚揚，兩人不僅被拍到在泰國與Lisa父母共進晚餐，上月底Lisa現身香港尖沙咀時，Blue亦被發現低調隨行，隨後兩人更被目擊結伴出遊。

Lisa近日在社交平台分享在美國猶他州度假靚相。（IG@lalalalisa_m）

Lisa極簡比堅尼展極致性感

就在緋聞鬧得熱烈之際，Lisa近日在社交平台上公開了一組在美國猶他州度假的照片，為粉絲送上「性感大福利」。照片中，Lisa換上極簡剪裁的黑色比堅尼，清涼裝束幾乎掩蓋不住豐滿上圍，深邃事業線與誘人胸型一覽無遺。一雙修長逆天大長腿，展現出令人窒息的野性性感。她置身於碧藍的泳池中，背景是壯麗的岩石山壁，陽光灑落在她身上，更顯其肌膚雪白。Lisa時而對著鏡頭甜笑，時而展現其性感的一面，舉手投足間都散發著無限魅力。

Lisa著黑色比堅尼逼爆鏡頭。（IG@lalalalisa_m）

Lisa著黑色比堅尼逼爆鏡頭。（IG@lalalalisa_m）

Lisa美國度假相片一經發布便迅速在網絡上引起轟動。（IG@lalalalisa_m）

相片發佈9小時狂吸近300萬Like

這組比堅尼靚相一經發布，迅速在網絡上引起轟動。短短9個多小時內，已狂吸近300萬個讚好，粉絲們紛紛留言稱讚Lisa身材「無得頂」、「太性感了」、「簡直是人間芭比」。不少網民亦對Lisa的度假地點感到好奇，紛紛猜測她是否與Blue Pongtiwat同行。Lisa與Blue Pongtiwat的緋聞雖然尚未得到雙方證實，但從兩人的種種互動來看，關係似乎相當密切。不論是家庭聚餐、低調隨行，還是結伴遊日，都透露出不尋常的氣息。

Lisa美國度假相片一經發布便迅速在網絡上引起轟動。（IG@lalalalisa_m）

Lisa美國度假相片一經發布便迅速在網絡上引起轟動。（IG@lalalalisa_m）