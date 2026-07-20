BLACKPINK Lisa仙氣現身好友婚宴　疑醉爆當眾跪地狂啜友人後腰

泰國「國民CP」Nadech與Yaya相戀16年，近日終於在曼谷都喜天麗酒店舉行最終場盛大婚宴，正式為這段由少時開始的長跑劃上浪漫句號。這對金童玉女由十多歲懵懂時期走在一起，合作過七部劇集，既是情侶更是最佳拍檔。



甜蜜完婚。（IG@urassayas）

Lisa驚喜到賀成全場焦點

當晚最大亮點之一，莫過於韓團BLACKPINK成員Lisa驚喜現身。Lisa以一襲香檳色露肩晚裝赴宴，搭配簡約珠寶及招牌長髮造型，散發公主般的優雅仙氣。她甫登場便成為全場焦點，除了與一對新人興奮合照，更被其他賓客爭相集郵。現場影片所見，Lisa與現場賓客親切互動、聊天合影，風騷滿場飛，親和模樣引發社交媒體熱烈討論。據悉Lisa與Yaya因同為LV品牌大使而熟識，過去多次在品牌活動中碰面，今次出席好友婚宴足見二人私下交情。

Lisa驚喜到賀成全場焦點。（IG@urassayas）

二人私下交情頗深。（IG@urassayas）

Lisa熱舞。（IG@urassayas）

泰國娛樂圈年度盛事

除了Lisa之外，當晚婚宴還雲集大批泰國演藝圈的一線當紅巨星及重量級藝人，紛紛現身為這對新人送上祝福。一眾明星好友與新人互動自然，氣氛溫馨熱鬧，星光熠熠堪稱年度盛事。不少網民更直呼這場婚宴不只是Nadech與Yaya的人生大事，更像是一場泰國娛樂圈好友的大型派對。

Lisa與泰國著名女演員Bella Campen合照。（X圖片）

Lisa與現場賓客合影。（X圖片）

跪地狂啜友人後腰

不過，當晚最吸睛的絕對是網上瘋傳的一段短片！片中可見Lisa疑似醉爆玩瘋，在微醺狀態下竟然毫無國際巨星包袱，當眾豪邁「醉爆跪地」，在現場友人的後腰上親筆簽名。更瘋狂的是，Lisa簽完名後隨即加碼「啜爆」對方的簽名位置，親完後更忍不住大笑！現場友人隨即瘋狂歡呼起哄，氣氛High到爆燈！

Lisa野性一啜。（X影片截圖）