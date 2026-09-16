JKF百大女郎2026｜KIKI謝立琪攜手孫孫夢夢參戰　捍衛前五強寶座

「JKF」雜誌年度重頭戲「JKF百大女郎」票選，今年正式邁入第八屆。去年奪冠、被封為「嬌慾系學姊」的衛冕者雅捷回鍋再戰，昔日蟬聯三屆的「三冠王」啾啾這次也來勢洶洶加入戰局，讓賽事更添變數。



夢夢是上屆五強成員之一，今年3月更與雅捷、孫孫、KIKI、玟妡一同登上「JKF」雜誌封面故事「性感加冕」，人氣持續發燒。鏡頭前的她總被形容「高冷、性感、有距離感」，但夢夢笑說私底下的自己其實「滿ㄎㄧㄤ（台灣拼音，形容用來形容人神智不清、無厘頭或像喝醉酒一樣的狀態）的」，反差程度連朋友都直呼她「反差很大、很真、很好笑」。談及理想型，她坦言比起外表更在意「情緒穩定、有責任感、說到做到」的對象，「而且一定要有幽默感」；至於維持體態的心法，她則強調「持續比臨時抱佛腳重要」，皮膚與身材都騙不了人。

夢夢（Instagram@monmon77888）

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同樣入列上屆五強的孫孫，今年7月現身台北國際成人展（紅人展）時，被粉絲「孫寶」們的禮物淹沒，人氣不減反增。她形容自己私下和螢幕前「其實差不多」，是名副其實的「傻大姐」；面對外界常以「不科學」形容她的身材，她大方回應「欣然接受」，直言這正是自己努力維持的成果，「不然我這麼努力維持要幹嘛」。

孫孫（Instagram@k2slt1）

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以「北藝大校花」形象出道的KIKI（本名謝立琪），是JKF資歷最深的女郎之一，連續多年站上台灣寫真博覽會（TSE）伸展台，去年同樣名列五強、登上雜誌封面。回憶當初加入契機，她笑說「其實契機很單純，是經紀人問我有沒有興趣」，沒想到這一走就是好幾年。外界常因照片對她留下「高冷、有距離感」的印象，她卻透露身邊朋友多用「傻大姐」形容真實的她。

隨著第八屆「JKF百大女郎」賽事持續延燒，夢夢、孫孫、KIKI能否延續上屆氣勢、在新秀夾擊下守住戰績甚至再創新高，將是本屆最值得關注的看點之一；她們接下來在社群與各項活動的最新動態，都將牽動這場「戰況白熱化」賽事的最終榜單，值得持續追蹤關注。

謝立琪KIKI（Instagram@kiki_hsieh）

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