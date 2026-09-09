Elly許曦文曬豹紋比堅尼辣照　小S急留言「前2張不用先問媽媽嗎」

小S 20歲的大女兒Elly（許曦文）平時會在社群享分享美照，日前她又曬出多張照片，其中還有穿著比基尼（比堅尼）的辣照，媽媽小S雖然留言稱讚，但還是忍不住碎唸一下。



Elly在IG曬出於美國聖地牙哥度假的照片，除了穿著白色短洋裝，還有到海邊沙灘留下穿著花豹圖案的比基尼，留下青春美麗的倩影。在藍天白雲下躺在沙灘享受著日光浴。

小S大女兒Elly許曦文曬豹紋比堅尼辣照。（IG@polarbearelly）

更多小S大女兒Elly許曦文相片：

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網友紛紛大讚：

「太漂亮」

「遺傳到S姐的美」

「像國際名模」



小S也留言稱讚「美是美」，但還是表示「1、2張不用先問媽媽嗎？」，網友見狀笑回：

「對呀！怎麼可以發出來比媽媽還辣的照片」

「哪個媽媽這麼厲害太會生了」

「會不會是爸爸比較氣⋯」



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