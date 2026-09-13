木村光希多倫多影展透視蕾絲禮服登場　「零贅肉」火辣身材勁吸睛

木村光希再登國際舞台！她與小栗旬、Lily James、間宮祥太朗等人共同演出的美日合拍動作驚悚片《爆裂警官：東京》（Bad Lieutenant: Tokyo，暫譯），正式入選2026年第51屆多倫多國際影展（TIFF），並在多倫多舉行世界首映。



《Bad Lieutenant: Tokyo》由日本導演三池崇史執導、天願大介編劇，集結日本與荷里活演員陣容。小栗旬擔任主演，飾演一名深陷賭博與貪腐的東京刑警，Lily James則飾演來自美國的FBI探員，兩人因美國政治家女兒在東京失蹤的綁架案件合作，展開一場跨國追查。

木村光希在多倫多電影節身穿透視裝登場。（GettyImages）

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除了小栗旬與Lily James，電影也找來木村光希、間宮祥太朗、國村隼、西野七瀨、野村周平、岩田剛典、舘廣等日本演員參演，另有WWE摔角選手Liv Morgan加入演出，卡司橫跨日本、美國及英國。

木村光希近年積極拓展國際演藝版圖，此次參演三池崇史執導的國際電影，更受到外界關注。電影選在多倫多影展世界首映，也讓她有機會與國際影人同台亮相。她身穿透視裝登場，沒有一絲贅肉，好身材一覽無遺。

《爆裂警官：東京》於10月23日在日本上映。

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