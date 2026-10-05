郭奕芯踎低大玩「由上而下」邪惡視角　半褪格仔恤衫露飽滿事業線

現年30歲的郭奕芯（Ashina），憑藉33C傲人上圍與火辣身材，一直被全網視為性感女神！早年曾拜「七師傅」七仙羽為師，被勸誡封胸「戒淫邪」，惟二人其後撕破臉爆發隔空罵戰。解封後的她繼續我行我素大派福利，近日一輯街頭「邪惡角度」的美照，再次震撼網民眼球！



郭奕芯（Ashina）。（IG@ashinaaa）

一直被全網視為性感女神。（IG@ashinaaa）

白背心熱褲大曬33C火辣曲線

最新美照中，郭奕芯顏值爆燈，白皙肌膚配精緻五官，對鏡展露俏皮電眼，清純中散發野性女人味。親民的她放下女神包袱，直接在街頭踎低拍照。當天她身穿黑白格仔恤衫內搭白色小背心，恤衫半褪滑落香肩，小露事業線，搭配超短熱褲，在「由上而下」的邪惡角度下，將豐滿身材與白滑美腿表露無遺，視覺震撼力爆棚。

郭奕芯擁有33C傲人上圍與火辣身材。（IG@ashinaaa）

清純中散發野性女人味。（IG@ashinaaa）

邪惡俯拍角度展33C極品身材。（IG@ashinaaa）

爆粗怒火反擊隆胸質疑

回顧郭奕芯的星途，作風與性格同樣惹火！她於2015年參演電影《同班同學》大膽作風一戰成名；2021年主持ViuTV節目《戀講嘢》憑直率敢言圈粉無數。同年她與七仙羽合作節目《七救星》並拜其為師獲賜法號「八鮮乳」；惟其後兩人師徒反目，郭奕芯指控涉及七師傅唱笑會贊助費及剪綵費逾30萬港元，雙方隔空交火決裂。感情方面曾與富二代Brian撕破臉分手的她私下性格極度剛烈，去年被質疑隆胸時，她隨即發文反嗆網民：「以為自己摸過揸過一樣」

郭奕芯不但身材惹火，作風與性格亦同樣大膽。（IG@ashinaaa）

郭奕芯經常在社交媒體大派福利。（IG@ashinaaa）