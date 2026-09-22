江嘉敏瓦努阿圖獻浮潛初體驗　著黑色比堅尼騷深長事業線

無綫藝人江嘉敏（Kaman）近日遠赴太平洋島國瓦努阿圖，為全新旅遊節目進行拍攝。首次踩入這個神秘島國，Kaman直言親身體驗與出發前的想像天差地別，當地居民的熱情與純樸更為她帶來極震撼的心靈洗禮。

江嘉敏遠赴瓦努阿圖為全新旅遊節目進行拍攝。（網上圖片）

獲旅遊局邀請深入了解當地文化

行程期間，Kaman獲邀拜訪瓦努阿圖旅遊局進行官方訪問，深入了解當地的特色文化與旅遊推廣。她感歎：「未出發前以為呢度會好原始、相對冷清，但一落機就感受到當地人極度熱情友善，不論去到邊度都有人向你笑容滿面咁打招呼，嗰種純樸嘅感染力好強！」

江嘉敏獲旅遊局邀請深入了解當地文化。（FB@Vanuatu Tourism Office Corporate）

黑色比堅尼激凸火辣身材

難得來到陽光與海灘的熱帶天堂，Kaman亦性感大解鎖！相中的她換上一身極度誘人的黑色掛頸比堅尼，跪在露台木椅上微傾前身姿，擠出其深長的事業線，大方展示白皙的香肩與凹凸有致的火辣身材，震撼一眾網民眼球。

江嘉敏著黑色比堅尼激凸火辣身材。（網上圖片）

江嘉敏著黑色比堅尼激凸火辣身材。（網上圖片）

克服水上恐懼解鎖多個「第一次」

今次旅程可謂挑戰連連，Kaman除了親臨著名活火山近距離感受大自然的澎湃力量外，亦走入當地部落與土著交流，深入體驗傳承已久的傳統習俗。更令人意外的是，向來對海洋活動心存恐懼的她，今次竟鼓起勇氣克服心理障礙，獻出人生首次「落海浮潛」。事後她笑言，以前對大海一直抱有某種恐懼，但眼見當地的水質極為清澈美麗，覺得難得來到必須突破自我。

江嘉敏克服水上恐懼解鎖多個「第一次」。（網上圖片）

江嘉敏克服水上恐懼解鎖多個「第一次」。（網上圖片）

江嘉敏克服水上恐懼解鎖多個「第一次」。（網上圖片）