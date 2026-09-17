蘇韻姿布吉海邊大解放曬火辣泳裝　S形曲線狂騷蜜桃臀零贅肉纖腰

憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「熊心如」一角成功入屋的33歲前TVB小花蘇韻姿，近日前往泰國布吉度假，更於社交平台大派福利分享多張火辣泳裝照。



蘇韻姿曾參加港姐比賽，最終獲第四名。（TVB）

蘇韻姿飾演的熊心如，原本是《愛．回家》靈魂人物。（劇照）

極致S曲線蜜桃臀驚艷網民

相中的蘇韻姿身穿剪裁誘人的性感泳衣，展現零贅肉纖腰與緊緻S形曲線，更轉身大曬飽滿渾圓的蜜桃臀，配合健康膚色與修長美腿，惹來大批網民洗版瘋狂讚好，激讚她離巢後狀態大勇。

蘇韻姿大曬神級「蜜桃臀」。（IG@andreaso）

蘇韻姿展現零贅肉纖腰與緊緻S形曲線。（IG@andreaso）

蘇韻姿一雙修長美腿極度吸睛。（IG@andreaso）

蘇韻姿離巢後狀態大勇，一雙修長美腿極度吸睛。（IG@andreaso）

蘇韻姿早期憑藉TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「熊心如」一角獲得觀眾認識。她於2024年正式離巢，隨後獲HOY TV邀請加盟，阮偉倫合作主持飲食旅遊節目《港式流行》系列及續作《日式流行》，並參與拍攝該電視台首部原創電視劇《我愛九龍城》。

蘇韻姿為在TVB最後一套劇宣傳。（小紅書）

蘇韻姿參演HOYTV首部原創電視劇《我愛九龍城》。（IG@andreaso）

北上拍戀綜覓愛郎

離巢後的蘇韻姿積極拓展新市場，早前參與內地新興微綜藝戀愛真人騷《Flip戀愛局》，於節目中展現真實感情世界，更成功與高大帥氣的內地男模特兒配對。兩人在節目中的甜蜜互動令觀眾看得面紅耳赤，話題度極高。

此外，她亦將演藝觸角延伸至舞台劇，於長壽音樂劇《我們的青春日誌》及青春外傳劇場《Nancy勞軍Show》中將傲嬌「收兵娘娘」Nancy一角演繹得活靈活現。

33歲蘇韻姿首戰內地戀綜《Flip戀愛局》。（公關提供）