「牙醫界林志玲」劉芷伊破格出性感寫真　脫去白袍展極致S型身材

素有「牙醫界林志玲」、「台灣最美牙醫」封號的牙醫劉芷伊，憑藉亮眼外型、專業形象與自然幽默的個人魅力，在社群平台累積大批忠實粉絲，全平台追蹤人數突破80萬。如今她跨界推出人生第一本實體寫真集「芷想靠近你：劉芷伊醫師寫真」，以台灣首本由醫師推出的個人實體寫真集為話題，開放預購後迅速登上博客來即時暢銷排行榜第一名。



此次寫真特別遠赴日本沖繩取景，透過迷人的海島風光與多樣化造型，呈現劉芷伊不同於平時診間形象的多重魅力。

台灣「牙醫界林志玲」劉芷伊首本實體寫真集（Instagram@chavelle_liu）

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從甜美可愛、清新自然到成熟性感，各種風格都在鏡頭前展露無遺。其中最具話題性的莫過於性感醫師袍造型，將象徵專業的白袍與性感元素結合，營造出令人耳目一新的視覺反差，也讓粉絲看見這位美女牙醫截然不同的一面。

值得注意的是，劉芷伊不僅在社群平台擁有高人氣，在牙科專業領域同樣持續深耕。今年7月，她受邀前往新加坡SARC國際醫學大會，以「陶瓷貼片美學」為主題發表演講，分享牙科美學領域的專業經驗。令人驚喜的是，僅僅相隔3個月，她便以截然不同的身分推出個人性感寫真集。

劉芷伊過去曾奪得模特兒選秀冠軍，更於2019年受邀遠赴義大利參加國際選美，並獲頒「氣質小姐」頭銜。從模特兒選秀、國際選美舞台到牙科專業領域，再到如今推出個人寫真集，多元經歷也讓她展現出不同於一般醫師的鮮明個人特色。

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