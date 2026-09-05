176cm前日本羽毛球國手荒木茜羽爆紅　退役狂減15KG練就完美9頭身

29歲日本前羽球國手荒木茜羽近日憑藉一組美照掀起熱議。身高176cm的她，不僅擁有巴掌大的精緻臉蛋，更有鍛鍊出的健美曲線和逆天比例，讓她獲封「9頭身美女」。由於外型和身材太過完美，甚至一度被網友懷疑根本不是真人，而是AI生成的虛構人物。



荒木茜羽過去是日本羽球國手，目前為健身教練。她8月30日在社群媒體分享泡溫泉時拍攝的美照，表示照片完全沒有經過修圖，並透露自己健身過度，導致背影比正面更美，最後詢問粉絲是「正面派或背面派？」。畫面中可以看到她背對著鏡頭，明顯經過鍛鍊的背肌和漏斗腰一覽無遺。

日本前羽球國手荒木茜羽。（Instagram@bigbaby.akane）

日本前羽球國手荒木茜羽辣照瘋傳 176cm「9頭身」逆天比例震撼網：

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該貼文瀏覽數公開不到一週已接近6萬，大批粉絲忍不住留言讚嘆「肌肉太美了」、「簡直像雕刻」。事實上，荒木過去也曾多次分享健身時的影片，當時逆三角的完美S型身材和線條明顯的腹肌，讓許多粉絲高呼「拜託妳出寫真集」，甚至被質疑是AI生成。

荒木退役後甩15KG 轉身健身教練

荒木高中畢業後以羽球選手身分活躍，曾入選日本國家代表隊，並曾4度在國際賽事中奪冠，她的母親是中國羽球好手吳健秋（現名：荒木健秋）。荒木退役後，透過飲食控制、瑜伽、核心訓練、腹肌及深層肌群訓練等方式，成功減重15KG，並維持至今。她也曾公開自己的傲人身材，稱三圍與《魯邦三世》中的峰不二子相同。

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