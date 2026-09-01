啦啦隊女神「菲菲」寫真搶先看！赴韓拍攝遇靈異　半夜浴室傳聲響

啦啦隊女神「菲菲」李恩菲推出出道以來首本個人實體寫真《韓你菲》，寫真團隊更特別遠赴韓國釜山取景拍攝。對菲菲而言，不只是出道以來的重要作品，也是送給自己的一份珍貴生日禮物，希望透過鏡頭留下現階段最美、也最真實的自己。



擁有多年啦啦隊及舞台演出經驗的菲菲，憑藉亮眼外型、修長美腿與招牌甜美笑容累積高人氣。談到首次推出個人實體寫真，她坦言格外重視：「這是我的第一本個人實體寫真，也可能是唯一一本，所以花了很多心思準備，希望可以把自己現在最喜歡的樣子好好留下來。」

啦啦隊女神「菲菲」李恩菲（Instagram@aviva_1028）

啦啦隊女神「菲菲」李恩菲赴韓拍寫真半夜遇靈異事件：

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為了讓作品更具紀念意義，菲菲特別選擇自己最喜歡的韓國作為拍攝地點，團隊遠赴釜山取景。從服裝造型、拍攝場景到整體視覺風格，菲菲都親自參與討論，希望跳脫大家過去在球場上熟悉的形象，透過不同場景與造型，呈現更多不一樣的自己。

沒想到拍攝期間還發生一段讓全團隊至今想不透的「神秘插曲」。當時團隊準備拍攝時，原本放在房內、拍攝要使用的泳圈竟突然不翼而飛，工作人員幾乎把房間翻遍，最後卻離奇地在衣櫃裡找到。最讓大家摸不著頭緒的是，現場所有人都表示，根本沒有人把泳圈收進衣櫃。

當天晚上休息時，房內又不時傳出疑似從浴室傳來的走動聲響，讓原本不太相信靈異現象的工作人員都忍不住互相確認「是不是有人還在裡面？」但查看後卻什麼都沒有，也讓這趟原本歡樂的釜山拍攝之旅，意外多了一段至今沒人說得清楚的小插曲。

菲菲回想起來倒是相當樂觀，笑說：

當下真的有點毛毛的，但現在想想也是滿特別的回憶！搞不好是來幫《韓你菲》加持，希望是寫真大賣的好兆頭啦！

除了這段神秘插曲，菲菲透露，這次寫真不只保留大家熟悉的甜美氣質，更一次挑戰多種不同風格，「有甜、有苦，也有辣」，從清新自然、率性氛圍到成熟性感，希望讓一路支持她的粉絲，看見李恩菲在球場之外更多不同面貌。

對菲菲而言，《韓你菲》不只是一本寫真，更像是替自己現階段留下的一份紀念，同時也是送給一路陪伴她的粉絲的一份禮物。她表示：「對我來說，這是很重要的一本作品，希望把現在最好的樣子留下來，也分享給一路以來支持我的大家。」

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