落選港姐溫思婷火辣私照曝光　邪惡角度大派福利豐滿上圍展露無遺

在《2026香港小姐競選》第二輪泳裝面試，憑一句無厘頭「番茄醬牛腩麵」一夜爆紅的25歲百萬網紅溫思婷，雖然大熱倒灶未能成功晉級，但人氣不跌反升！重返老本行專注網紅事業的她日前大派福利，曬出一輯火辣健身自拍；其「邪惡俯拍視角」令傲人上圍呼之欲出，隨即引發網民暴動！



溫思婷。（IG@wencysiii）

日前曬出一輯火辣健身自拍。（IG@wencysiii）

憑「番茄醬牛腩麵」爆紅

事緣溫思婷早前面試港姐時，因無厘頭爆出一句「番茄醬牛腩麵」瞬間化身網絡迷因，喜感十足的發言甚至驚動荷里活華裔喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang），特意拍片二創惡搞、神還原該搞笑片段，令她一路紅到海外！雖然自帶頂流話題的她最終止步於第二輪面試（未能入圍12強決賽），但落選絲毫無損其號召力，火速回歸網紅老本行後人氣更加居高不下。

歐陽萬成（Jimmy O. Yang）都「學埋一份」。（IG圖片）

積極更新動態。（IG@wencysiii）

回歸網紅路。（IG@wencysiii）

粉色瑜伽服自拍騷S形身段

日前她以「Gym time」為題分享運動靚相。相中所見，留著一頭俐落齊瀏海短髮的溫思婷俏麗迷人，身穿奶白色極細吊帶運動內衣，下身搭配超緊身淺粉色瑜伽褲。超貼身剪裁將其玲瓏浮凸的S形身段展露無遺，而最讓一眾網民狂噴鼻血的，莫過於她由上而下的近距離「邪惡俯角」自拍，豐滿上圍在超低領口下幾近破衣而出，超深邃誘人的「深長事業線」震撼眼球，火辣魔鬼身材無所遁形，令留言區瞬間淪陷失控！

邪惡視角俯拍。（IG@wencysiii）

極具殺傷力。（IG@wencysiii）