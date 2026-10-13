璀璨之城｜張智霖陳曉華首集親密戲太激烈　爆老婆袁詠儀陪看反應

由張智霖、吳卓羲等主演的TVB台慶劇《璀璨之城》於10月12日晚首播，首次挑戰徹底黑化角色的張智霖，在劇中飾演野心勃勃的豪門長子。



首集劇情講述張智霖渴望接任集團主席，卻發現「父親」姜大衞更意屬「弟弟」吳卓羲，心有不甘的他找「紅顏知己」陳曉華上演激情床戲藉機「洩憤」。

張智霖在《璀璨之城》中飾演官孝賢，首集就有與陳曉華的親密戲。（璀璨之城@TVB）

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第一集中，最吸睛的莫過於張智霖與陳曉華的這場親熱戲，兩人從玄關門口一路擁吻至床上，張智霖更因應劇情對陳曉華「上下其手」，這場戲迅速在網上掀起熱議。

談及這場重頭戲，張智霖在接受媒體採訪時笑稱事前並沒有做特殊的心理準備：「不過拍攝時為了配合機位和動作，我和導演、攝影師、燈光師以及對手演員討論研究了許多次，畢竟很多細節都需要相互配合。陳曉華當時有些緊張，我自己其實也有緊張感，但這種緊張感是必要的。」

張智霖透露老婆袁詠儀看親密戲時的反應。（袁詠儀微博圖片）

張智霖還透露，雖然自己早已看完了整部劇，但首播依然坐在電視機前重新收看，「又是另一種完全不同的感受。」被問及妻子袁詠儀是否有陪在身旁觀劇時，他笑着回應：

有啊，全家人坐在一起看，不知道看得有多開心！

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】