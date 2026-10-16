素海霖悄開新帳號曬「內衣自拍」又被封　全網獨追蹤Tyson Yoshi

29歲香港首位赴日發展的AV女優素海霖（繪麗奈），過去因進軍日本暗黑界一戰成名，近年雖歷經合約爭議、官司纏身以及社群帳號接連遭封禁等低潮，卻依然擋不住她的高人氣。



面對舊帳號解封無望，她選擇樂觀重啟，近日悄悄開設全新的Instagram帳號重新出發，短短幾天便祭出超狂火辣福利吸引大批粉絲朝聖，再度引爆話題！但有粉絲發現，新帳號「thisisshl2026」竟又再度被封。

素海霖（繪麗奈）近日悄悄開設全新的Instagram帳號重新出發，但有粉絲發現，新帳號「thisisshl2026」竟又再度被封。（IG@thisisshl）

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香閨內衣照火辣大解放！新帳號加碼曬黑色比堅尼自拍狂扭

新帳號建立不久，素海霖便毫不吝嗇展現傲人本錢。第一則貼文便是在香閨中身穿性感內衣的火辣自拍照，隨後更加碼曬出一支身著黑色比堅尼的性感短片。

影片中她對著鏡頭自信扭動身軀、大秀極致身材曲線，讓不少死忠老粉絲興奮湧入留言直誇：「依然這麼正！」、「這身材太辣了，等妳回來！」宣告正式重返社群陣地。

追蹤名單暗藏玄機！全網獨愛潮流男神Tyson Yoshi一人

格外引人注目的是，該新帳號目前粉絲追蹤數雖仍在累積階段，但在她的追蹤名單中，全網竟然「唯一追蹤」香港人氣潮流歌手Tyson Yoshi一人，極度專一且高調的舉動立刻成為社群討論焦點！

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事實上，素海霖向來不避諱展露對Tyson Yoshi的喜愛，早在2024年樂壇頒獎典禮後，她就曾公開大讚男方穿搭帥氣有型，甚至幽默模仿對方的招牌「低角度俯拍」視角拍照向男神致敬。但可惜剛上線沒多久就再度消失，至今素海霖還未回應。

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