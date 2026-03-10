港產AV女優素海霖回應「做雞」標籤指網民妒忌　爆曾遭強吻性騷擾

港產AV女優素海霖昨日現身《怨女俱樂部》霸氣回應「做雞」標籤，指自己暫時未有退隱想法，更大爆在活動中慘遭粉絲強吻及言語性騷擾。

港產AV女優素海霖。（葉志明 攝）

（素海霖IG圖片）

素海霖現身《怨女俱樂部》。（公關提供）

素海霖回應「做雞」標籤

昨晚（9日）播出的最新一集邀請到素海霖擔任嘉賓，她在節目中首先回應了坊間對其近況的關注，指自己暫時未有退隱想法，但因合約仍與在磋商中，故暫未有後續動向。主持提到素海霖是眾多女性嘉賓中，最多次被網民標籤為「雞」的一位，素海霖對此大方笑著回應：「你話我做雞，即係你都認同我有返咁上下（姿色）啦。」

素海霖回應「做雞」標籤。（公關提供）

素海霖質疑網民有妒忌心態

她又直指部分網民「睇AV睇上腦」，誤以為作品中與男演員說兩句便發生關係的情節就是現實，認定她在房事上同樣隨便。她更質疑某些經常指控KOL是妓女的人，背後是否有著「我得不到的女性，她們就是妓女」的妒忌心態。

素海霖質疑網民有妒忌心態。（公關提供）

素海霖靠查看銀行存款「回血」

對於被標籤為妓女，素海霖坦言並不介意，並自揭過往售賣個人照片時已曾被標籤為「電子雞」。反而最令她感到噁心的是惡毒詛咒，有人曾叫她去死，甚至留言「死咗開香檳」、「祝你有性病」等。素海霖透露，每當感到心累時，她便會檢查自己的儲蓄存款，藉此提醒自己是因為成為了公眾人物才賺到錢，而身為公眾人物被觀眾咒罵亦是一件平常的事。

素海霖透露有人曾叫她去死，甚至留言「死咗開香檳」、「祝你有性病」等。（公關提供）

素海霖爆料粉絲瘋狂行為

被問到舉辦粉絲見面會時遭遇過什麼瘋狂行為，素海霖透露曾有粉絲在離開後私下跟她說：「我頭先見到你又硬喇。」她稱這反而證明了自己即使沒有脫下衣服，仍然具備一定的性吸引力。然而，另一場活動經歷則令她頗為不快，在一次「名器」拍賣會中，有一位粉絲企圖強吻她。該名粉絲除了嘗試強吻外，更在拍照環節對她進行言語性騷擾，要求她做出「伸隻手入去摷」、「扮做緊愛」等不雅動作。