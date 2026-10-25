Lisa新專輯官方周邊破尺度　賣$196「丁字褲」遭批未成年負面示範

韓國人氣女團 BLACKPINK 成員 Lisa 積極拓展個人音樂事業，隨著全新專輯《PRESS PLAY》發行，也推出一系列官方周邊產品。然而其中一款名為「PRESS PLAY THONG」的丁字褲商品，一上架便掀起熱議。



根據官網資訊，該款「PRESS PLAY THONG」丁字褲售價25美元（約196港元），對比過往偶像周邊多以小卡、海報、衣服或應援棒為主，販售貼身私密衣物極為罕見，可謂完全顛覆了傳統韓流偶像的商業模式。

Lisa新專輯周邊商品推出丁字褲，官網顯示要價25美元（約196港元）。（lalisaofficial.com）

Lisa自參演瘋馬秀後，個人風格逐漸轉向大膽、性感路線：

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大膽作為引發大眾對於「偶像商品邊界」的熱烈討論，不少網友震驚表示尺度太大；但也有許多粉絲力挺，認為這種前衛且火辣的風格，非常符合 Lisa 一貫的個人魅力與歐美時尚定位。

不過，偶像周邊推出丁字褲也引起不少疑慮。由於Lisa擁有龐大的未成年粉絲群，許多網友質疑，公開販售此類私密衣物可能會對年輕受眾產生不良引導，認為身為影響力巨大的國際巨星，應承擔更多正面示範的社會責任。

自從2023年參演法國「瘋馬秀（Crazy Horse）」以來，Lisa的個人風格演變始終是外界關注的焦點。從舞台表演的極致性感，到如今周邊商品的突破，不少評論認為她正加速與早期的韓娛偶像形象切割，全面轉向大膽、成熟的歐美流行歌手路線。

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