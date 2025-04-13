Coachella｜Lisa表演變18禁成人秀？5秒超大膽性愛動作惹網民熱議

韓國女子天團「BLACKPINK」泰國籍成員Lisa，登上Coachella音樂節，她穿著紅色超辣服裝登場，演唱「Money」時候，和舞伴來突然秀了一段限制級性愛姿勢的雙人舞，引爆不小話題。



韓國女子天團「BLACKPINK」泰國籍成員Lisa，登上Coachella音樂節，她穿著紅色超辣服裝登場（IG@coachella）

Lisa演唱「Money」時候，和舞伴來突然秀了一段限制級性愛姿勢的雙人舞，引爆不小話題（Threads@creamy_0moon_x）

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BLACKPINK成員Jennie和Lisa分別都有各自登台表演，隊友Rosé也被拍到現身台下應援，讓團粉感到十分欣慰。

Lisa連續換上多套造型，全紅的露肚臍套裝搭配上紅色短靴被認為是最辣的造型，立刻登上各國的熱搜榜。

不過Lisa的舞蹈動作尺度極大，不僅有超大Ｍ字腿，還有和舞伴上演限制級動作，影片立刻在網上瘋傳並引起負評。

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有網友認為動作不雅觀，有極大的性暗示，但也有粉絲力挺，認為音樂節就是要開心，不要拿道德觀綁架。

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